Utenlandske påsketurister skal bli bedre informert om fjellvettreglene

Behovet for informasjon om trygg ferdsel i fjellet er stort, mener DNT og Røde Kors. De går nå sammen om å spre fjellvettreglene til utenlandske påsketurister.

Behovet for informasjon om trygg ferdsel i fjellet er stort, mener DNT og Røde Kors.

– Fjellvettreglene er utgangspunktet for trygge og gode turer. Det er viktig å kjenne til dem, og det er viktig å bruke dem. Det gjelder både norske turister, og besøkende fra andre land, sier generalsekretær Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforening (DNT).

Denne påsken går DNT og Røde Kors sammen om å spre kunnskap om fjellvettreglene til flest mulig. Blant annet blir organisasjonene å finne på Oslo Sentralstasjon mandag, som er fjellvettdagen. I to timer fra 7.30 vil de minne folk om trygg ferdsel i påskefjellet.

Fredag omkom fire personer etter en rekke skred på Reinøya i Karlsøy, i Lyngen, i Nordreisa og i Manndalen i Kåfjord kommune. To av de omkomne var utenlandske skiturister.

De fleste ferdes på trygge måter

Ifølge DNT og Røde Kors ferdes de fleste turister, både norske og utenlandske, på gode og trygge måter – men språkbarrierer og manglende kunnskap om lokale forhold medvirker til at frivillige hjelpemannskaper må rykke ut for å bistå tilreisende turister hele året.

Bare i fjor ble det registrert nesten 100 aksjoner hvor de som trengte bistand var tilreisende fra andre land.

– De fleste vi må hjelpe er fastboende i Norge. Men vi ser også at mange tilreisende får problemer i norsk natur, slik som i helgen. Vi tror at flere av disse med bedre informasjon kunne tatt tryggere valg og unngått ulykker, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

Fjellvettreglene på engelsk, tysk og fransk

Med på laget har organisasjonene fått NHO Reiseliv. I disse dager distribuerer de fjellvettreglene på engelsk, tysk og fransk til sine 3800 medlemsbedrifter innen reiselivet.

I en pressemelding opplyses det at flyere skal henges opp på aktuelle steder der utenlandske turister vil ferdes i påsken.

– Norsk reiseliv er opptatt av at fjellturister som er på tur på egen hånd møtes med god informasjon. Vi ønsker å delta i dette tiltaket for å sikre at internasjonale gjester reiser hjem fra ferie i Norge med mer kunnskap om trygg ferdsel i bagasjen enn da de kom, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.