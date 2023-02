Heller ikke Kristian Valen anker våpendommen på 120 dagers betinget fengsel

Dommen mot Kristian Valen på 120 dagers betinget fengsel blir ikke anket av påtalemyndigheten, opplyser statsadvokaten. Heller ikke komikeren selv vil anke.

Kristian Valen kommer ikke anke dommen for ulovlig våpenbesittelse, sier forsvarer, advokat Bernt Heiberg. Våpnene politiet fant hjemme hos komikeren, var for det meste rekvisitter, luftvåpen og gassvåpen.

NTB

– Etter en samlet vurdering av dommen er det besluttet ikke å anke denne, skriver statsadvokat Ane Evang i en epost til NTB.

Kristian Valen ble i slutten av januar dømt til 120 dagers betinget fengsel for ulovlig våpenbesittelse og oppbevaring av narkotiske piller.

Valen anker ikke

Han nektet straffskyld på alle punkter i tiltalen og er dypt uenig i deler av dommen, understreker forsvarerens hans, advokat Bernt Heiberg, overfor NTB.

– Han har etter en helhetsvurdering likevel kommet til at siden han nå slipper fengsel, så vil han ikke anke dommen, sier Heiberg.

I dommen fra Oslo tingrett ble komikeren kjent skyldig i ulovlig våpenbesittelse for ett våpen og for ulovlig oppbevaring av 499 narkotiske Rivotril-tabletter.

Glad for å bli trodd

Valen ble frifunnet for ulovlig besittelse av ytterligere 48 våpen og våpendeler, og for over 300 valiumtabletter, men får likevel inndratt totalt fem våpen, en politibatong og Rivotril-tablettene.

– Den prosessen han har vært igjennom i tingretten, har vært svært belastende. Men han er glad for at han er blitt trodd på det vesentligste av sin forklaring om at våpnene er rekvisitter, og at det er snakk om medisiner og ikke narkotika, sier Heiberg.