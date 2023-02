Advokat Anne Kamilla Silseth (49) ny leder av Gjenopptakelseskommisjonen

Advokat Anne Kamilla Silseth ble fredag oppnevnt som ny leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker etter Siv Hallgren.

NTB

Oppnevnelsen av ny leder skjedde i statsråd fredag. Jobben som leder for kommisjonen har et åremål på sju år.

Silseth (49) er i dag advokat i Stavanger og partner i Advokatfirmaet Schjødt, hvor hun har arbeidet siden 2013. Tidligere har hun vært tingrettsdommer i Tønsberg og Stavanger og vært konstituert lagdommer. Hun har tidligere også jobbet som skattejurist ved Vestfold fylkesskattekontor.

– Med bred prosedyreerfaring fra både straffesaker og sivile saker, har Silseth gode forutsetninger for å lede kommisjonens arbeid, skriver Justisdepartementet om oppnevningen av Silseth.

Stillingen som leder for Gjenopptakelseskommisjonen ble lyst ut i fjor høst, etter at det ble klart at dagens leder Siv Hallgren skulle slutte. Hallgren ble i september ansatt som ny direktør i Statens sivilrettsforvaltning og opplyser til NTB at hun har siste arbeidsdag i kommisjonen 14. februar.

Oppnevningen av Silseth kommer samme dag som Justisdepartementet vil presentere utvalget som skal granske Baneheia-saken. Blant kritikken som er reist etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen i desember, er de mange avslagene han fikk om gjenopptakelse av straffesaken. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter drapene i Baneheia i mai 2000, men ble frikjent 15. desember 2022.