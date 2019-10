Holden: Siste henvendelse fra Hagen-familien til motparten var i oktober

Anne-Elisabeth Hagens familie har besvart alle henvendelser fra motparten, det siste svaret så sent som i oktober, opplyser advokat Svein Holden.

Advokat Svein Holden bistår familien til Anne-Elisabeth Hagen, som ble borte fra hjemmet sitt 31. oktober i fjor. Onsdag holdt han en pressekonferanse holder pressekonferanse, men hadde lite nytt å fortelle om saken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Familien håper, men vet ikke om Anne-Elisabeth fortsatt er i live. I løpet av det siste året er det mottatt flere henvendelser fra motparten – den siste henvendelsen var 8. juli. Familien har besvart alle henvendelsene fra motparten. Den siste kommunikasjonen fra oss til dem var så sent som i oktober, sa bistandsadvokat Svein Holden på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Familien håper det gir grunnlag for fortsatt kommunikasjon.

– Familien er villig til å strekke seg langt for å få gode svar på hva som er skjedd, sa advokaten, men ville ikke utdype hva dette innebærer.

Budskap til motparten

Bistandsadvokaten møtte pressen dagen før ettårsdagen for Hagens forsvinning. Han bekrefter overfor NTB at pressekonferansen også er et budskap til det han omtaler som «motparten».

– Vi har et godt grunnlag for å si at motparten har fulgt med på det som er sagt tidligere ved disse anledningene. Det er utvilsomt ting som jeg nå har sagt, som jeg håper motparten biter seg merke i, sier Holden.

På spørsmål om hva dette er, svarer imidlertid bistandsadvokaten vagt:

– Det knytter seg opp mot kommunikasjonen som har vært og hvordan familien ser på den.

Dersom familien ikke får svar fra dem som står bak Hagens forsvinning, håper familien politiets etterforskning vil avklare hva som er skjedd, tilføyer Holden.

Forsvunnet i ett år

Ettårsdagen torsdag blir en vanskelig dag for familien, konstaterer han.

– For dem markerer denne dagen overgangen til et nytt år i uvisshet.

Den lange tiden som er gått siden Hagen forsvant, gir grunn til bekymring, men familien opplever at de er i «en prosess» med motparten, ifølge Holden.

Håp om løsning i år?

Politiet sa nylig at de har håp om å løse saken innen utgangen av året. Til det svarer Holden:

– Ingenting ville glede oss mer enn om dette ble oppklart før nyttår.

Han sier familien opplever at de får god informasjon fra politiet, og har jevnlige møter med etterforskningsledelsen.

Familien setter stor pris på støtte og gode tanker fra fjern og nær, fortalte Holden.