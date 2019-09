Bil sto og vippet på veiskulder i Rosendal

Ikke meldt om personskader, skriver politiet på Twitter.

TRAFIKKUHELL: Ifølge Twitter-meldingen har trafikkuhellet skjedd på Plassaneset i Rosendal. Skjermdump / Google Maps

Klokken 10.58 fikk politiet melding om en bil som har kjørt ut av veien på Plassaneset.

På Twitter skriver de at bilen står og vipper på en kant eller veiskulder, og står i fare for å tippe over kanten.

Det er ikke meldt om personskader, skriver de videre.

Sikret bilen

– Det var en bil som sto på vippen. Den har vi nå kontroll på, sier Helge Lund, vaktkommandør på 100-sentralen i Bergen.

Brannvesenet har sikret bilen.