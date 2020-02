Tysk kvinne og mann omkom i snøskredet på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard var fredag på befaring der snøskredet gikk torsdag. En 39 år gammel mann og 40 år gammel kvinne fra Tyskland omkom i skredet.

Publisert Publisert Nå nettopp

OMKOM: To tyske statsborgere omkom i snøskredet på Fritjovbreen sør for Barentsburg torsdag ettermiddag. Foto: Sysselmannen på Svalbard / NTB scanpix

NTB

– Skredet startet om lag 250 meter over der de to personene sto ved den bratte fjellsiden. Det er store snømasser som har rast ned, og dette er et veldig bratt fjell, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen.

Det var dårlig vær i området da skredet gikk på Fritjovbreen sør for Barentsburg torsdag ettermiddag. To tyske statsborgere – en 39 år gammel mann og en 40 år gammel kvinne – mistet livet i skredet. De pårørende er varslet, opplyser Sysselmannen.

– Det er for tidlig å si noe om omstendighetene ennå. Det vil bli klarere for oss etter avhørene, sier Carlsen.

Avhør av turguidene og resten av turfølget vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste dagene.

FUNNET UNDER SNØEN: De to tyskerne ble liggende under snøen i en time, ifølge NRK. Foto: Sysselmannen på Svalbard / NTB scanpix

Sergei Tjernikov er turansvarlig hos den russiske turoperatøren Arctic Travel Company Grumant. Han opplyser til NRK at de to omkomne ikke hadde skredsøkere på seg da de ble tatt av raset. De ble liggende under snøen i en time.

Ifølge Tjernikov kjørte de to tyskerne skuter da raset tok dem.

Turfølget besto av to guider og fem utenlandske turister. De gjenværende turistene er fra England og Sør-Afrika.