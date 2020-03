Dette er siste nytt fra helsemyndighetene

FHI: – Vi har ikke kontroll på smittespredningen.

Mørketallene kan være store når det gjelder spredningen av koronaviruset, erkjenner Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi har ikke kontroll på smittespredningen som foregår ute i samfunnet, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse hos Helsedirektoratet fredag.

Nye testregimer

Blant de nye tiltakene er endrede regler for hvem som skal testes for covid-19-viruset. Fredag ble det kjent at folk som er i hjemmekarantene ikke lenger skal testes selv om man har lette symptomer på sykdom. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

– Vi er nødt til å prioritere. Testkapasiteten er begrenset, og vi kan ikke teste alle, sier Stoltenberg, men føyer til at mange blir testet, og at testkapasiteten er økende.

Fare for mørketall

– Hvor stor er faren for mørketall, og hvilken betydning har dette for å vite om epidemien er på retur eller ikke?

– Det er et viktig spørsmål, som er grunnen til at vi nå ser på testkriteriene på nytt. Vi har mørketall, det er helt sikkert, sier Stoltenberg.

– Men vi skal ikke teste færre, vi skal teste flere, understreker hun.

Testkriteriene er nå til nok en vurdering, opplyser FHI-direktøren.

– Ikke dra på hytten

Under fredagens pressekonferanse oppfordret helsedirektør Bjørn Guldvog folk om å bli hjemme – og ikke å dra på hytten. Han uttalte også at det er opp til hver enkelt nordmann i utlandet å vurdere om de vil dra hjem, men advarte mot at land fort kan innføre innreise- og karanteneregler og flyginger kan bli kansellert.

Mange hyttekommuner har også bedt alle sine hyttegjester om å bli hjemme denne helgen.

Blant dem er Kvam herad, som fredag ettermiddag har bedt hytteeiere som ikke bor i kommunen om å la være å reise til Kvam.

– Folk følger rådene

Helseminister Bent Høie (H) sier han er utrolig takknemlig for måten de kraftige koronatiltakene regjeringen kom med i går, er blitt mottatt på.

– Jeg opplever at hele befolkningen er med på denne store dugnaden som både handler om å begrense smittespredningen og jobbe for å unngå at for mange blir syke på en gang, sa Høie da helsemyndighetene holdt pressekonferanse fredag.

Høie er i hjemmekarantene og deltok via videolink. Selv om linjen var noe dårlig, fikk han gjentatt flere ganger at han er utrolig takknemlig for at folk følger rådene fra myndighetene, selv om det legger begrensninger på friheten.

– Dette koster mye for mange, sa Høie.

Helseminister Bent Høie var med via videolink under pressekonferansen fredag. Foto: Lise Åserud

Inngripende tiltak

Han påpekte at de inngripende tiltakene går rett inn i alle typer virksomheter i Norge, og at regjeringen skal jobbe for å lette situasjonen for dem som er rammet.

Han opplyste at de offentlige helsemyndighetene nå får muligheten til å øke budsjettrammene, og at økonomien ikke skal stå i veien for tiltak.

Han ba også bedrifter legge til rette for at folk som er i hjemmekarantene, ikke lenger trenger attest fra fastlege for å søke sykepenger.

Ingen karanteneendringer

Karantenereglene som gjelder, er de som ble etablert torsdag kveld, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, beklaget fredag ettermiddag forvirringen som hadde oppstått i løpet av dagen. De som har vært utenfor Norden etter 27. februar, eller som har vært i nærkontakt med noen som har påvist smitte, må fortsatt være i hjemmekarantene i 14 dager – men ikke familiene deres, som det ble meldt tidligere på dagen.

Under fredagens pressekonferanse utdypet også Stoltenberg smittefaren for gravide.

– Gravide kan ha økt risiko for enkelte forløp hvis de blir smittet, blant annet influensa, men vi vet ikke om dette gjelder for covid-19. Derfor gjelder samme regler for gravide som for andre, sa FHI-direktøren.

Barn bes nå om å være mest mulig hjemme, og FHI fraråder å samle barn til leketreff. De kan imidlertid omgås søsken som vanlig.