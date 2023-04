To til sykehus etter båtulykke på Askøy

Tre personer var om bord.

NTB

To personer er fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter at en båt skal ha gått på land eller et skjær i Askøy kommune natt til søndag.

Det opplyser Vest politidistrikt, som fikk melding om ulykken like etter klokken 2.

Det ble satt i gang en større redningsaksjon etter meldingen, med politi, dykkere og båt fra brannvesenet, redningsskøyte, Luftambulanse og redningshelikopter.

Tilstanden til de skadde er foreløpig ukjent, skriver politiet i en pressemelding.