Én omkommet og to til sykehus etter båtulykke på Askøy

To personer ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus etter at en båt skal ha gått på land eller på et skjær i Askøy kommune natt til søndag.

Én person ble erklært død på stedet, opplyser Vest politidistrikt, som fikk melding om ulykken like etter klokken 02.00 natt til søndag.

Det ble satt i gang en større redningsaksjon etter meldingen, med politi, dykkere og båt fra brannvesenet, redningsskøyte, Luftambulanse og redningshelikopter.

Tilstanden til de skadede er foreløpig ukjent, skrev politiet i en pressemelding natt til søndag.

Søndag morgen sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt at de foreløpig ikke vet noe nærmere om omstendighetene, men at saken vil bli etterforsket.

– Én av dem som ble fraktet til sykehus, var våken og bevisst. Tilstanden til den andre er litt ukjent, det vet jeg ikke. Begge ble fraktet til traumemottaket, én med ambulanse og én med helikopter, sier Ommedal.