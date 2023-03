Høyesterett skal behandle Acer-saken i plenum – Nei til EU jubler

Høyesterett skal ta stilling til om Stortinget kunne samtykke til EUs tredje energimarkedspakke med alminnelig flertall.

Espen Barth Eide (Ap, bak til v.) og Bjørnar Moxnes (Rødt, foran til h.) i stortingssalen under behandlingen av spørsmålet om norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer.

NTB

Den omstridte Acer-saken skal opp til plenumsbehandling i Høyesterett.

Det er Nei til EU som har gått til sak mot staten. De tapte i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Striden går på om Stortinget kun med et enkelt flertall kunne avgi suverenitet til EU, eller om det var behov for et flertall på tre firedeler.

– Takk for en god nyhet, sier leder Einar Frogner i Nei til EU når NTB overbringer nyheten til ham.

– Vi mener at saken må belyses. Det at Høyesterett velger å ta den, betyr at de også ser at det er en prinsipiell viktig sak. En slik behandling vil få belyst spørsmålet på en god måte, så sett fra vår side kunne det ikke ha vært bedre, sier han.

Frogner sier at organisasjonen nå skal skjerpe sin argumentasjon.

– Vi mener det har skjedd ting siden behandlingen i lagmannsretten som styrker vår sak. Vi har fremført våre argumenter før og de mener vi står seg, sier han.

Nei til EU mener Borgarting lagmannsrett har tatt feil både i rettsanvendelsen og bevisvurderingen. De mener Stortinget brøt Grunnloven da det i 2018 ble besluttet at Norge skulle innlemmes i Acer, som er EUs energibyrå.