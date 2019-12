Krigshelten Ragnar Ulstein bisatt: – Vil bli stående som en bauta i norsk historie

Ragnar Ulstein ble bisatt fra Spjelkavik kirke i Ålesund. Krigshelten ble hyllet for sin innsats både under og etter krigen.

Båren med Ragnar Ulstein bæres av familien etter begravelsesseremonien i Spjelkavik kirke i Ålesund. Foto: Foto: Staale Wattø / NTB scanpix

NTB

Ragnar Ulstein døde 3. desember, 99 år gammel. Han ble fredag bisatt på statens bekostning. Kronprins Haakon, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og representanter fra Forsvaret var til stede i begravelsen.

Bakke-Jensen holdt minneord og hyllet Ulsteins innsats mot nazistene under andre verdenskrig. Ulstein var høyt dekorert både for sin innsats i og etter krigen.

– Ragnar Ulstein vil bli stående som en bauta i norsk historie, sa forsvarsministeren.

Blant de yngste i Kompani Linge

Ulstein ble født 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal. Han var løytnant i den britiske militæravdelingen Kompani Linge, som besto av norske frivillige som skulle delta i britiskledede operasjoner i Norge under krigen og lede den norske motstandsbevegelsen.

Han var bare 21 år gammel da han i 1941 dro til England for å delta i den militære motstanden mot den tyske okkupasjonen og var blant de yngste i kompaniet, ifølge Bakke-Jensen.

– Ragnar Ulstein er en av våre store krigshelter. Det norske folk er Ragnar Ulstein stor takk skyldig, sa forsvarsministeren.

– Takk

Etter krigen jobbet Ulstein som journalist, sakprosaforfatter og statsstipendiat og skrev flere bøker om norsk deltakelse i andre verdenskrig.

Generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef for Forsvarets spesialstyrker, holdt også minneord og takket Ulstein.

– Jeg vil på vegne av Forsvaret takke Ragnar for hans innsats under andre verdenskrig og også etter andre verdenskrig. En stor Linge-mann og forsvarsvenn har fullført sitt oppdrag. Jeg vil takke for alt han var og betyr for oss, sa Gråtrud.