Frp-forslag falt – Raja gjenvalgt som Stortingets visepresident

Abid Raja (V) er gjenvalgt som visepresident på Stortinget, men fikk 31 blanke stemmer. En advarsel, mener Frp.

Venstres Abid Raja ble gjenvalgt som Stortingets visepresident med 128 stemmer, mens 31 altså stemte blankt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Frp ba om en skriftlig votering av Raja og fikk ønsket innfridd. Opptellingen viser at han ble gjenvalgt med 128 stemmer, mens 31 altså stemte blankt. I alt stemte 159 av Stortingets 169 representanter.

– En advarsel

Per-Willy Amundsen, som er tidligere justisminister og nåværende innpisker for Frp på Stortinget, sier til Dagbladet at dette er å regne som en advarsel til Raja.

– Det er grenser for hvor mye vi kan tåle fra våre samarbeidspartnere, en grense for hva vi skal måtte finne oss i. I dag gjør vi det tydelig overfor Raja, og han bør merke seg at han fikk flere blanke stemme enn det er representanter for Frp, sier han.

Frp har 27 representanter på Stortinget.

Raja stilte uten motkandidater. Sist en kandidat ble valgt med mange blanke stemmer, var i 2007, da Frp-nestor Carl I. Hagen kom inn i presidentskapet med 29 blanke stemmer.

Glad for støtten

Selv sier Raja at har er glad for at et stort flertall representantene på Stortinget har gitt ham sin tilslutning og lover å stå opp for de verdiene han tror på.

– Jeg er veldig glad for at 80 prosent av Stortinget har gitt meg tilslutning til å forsette. Jeg vil representere hele Stortinget og det norske folk, både her hjemme i Norge og ute i verden, og jeg kommer til å fortsette å være ombudsmann for de verdiene jeg tror på, nemlig demokrati, likestilling og ikke minst mangfold og samhold mellom ulike grupper, sier Raja til NTB.

– Frp kaller det at du fikk 31 blanke stemmer en klar advarsel?

– Jeg har startet en debatt som handlet om konflikten mellom by og land og ikke minst retorikken som brukes. Jeg er glad for at 80 prosent nå gir meg tilslutning, svarer Raja.

«Uskikket»

Raja har gått til angrep på Frps retorikk om båtflyktninger og bruk av ordet «snikislamisering» og mener at partiet driver med «brun» retorikk og propaganda. Det førte til at Amundsen før helgen lanserte et forslag om å kaste ham som Stortingets visepresident fordi han gjennom «gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse kaster lys over problemene med å samarbeide med et parti som Venstre i regjering».

Men etter et gruppemøte i Frp mandag kveld ville partiet ikke si om de støttet forslaget. Amundsens syn fikk altså heller ikke oppslutning blant de folkevalgte.

I et Facebook-innlegg søndag tok Ap-leder Jonas Gahr Støre Raja i forsvar og mente at hans påpeking av begreper som snikislamisering nettopp er slikt en visepresident i Stortinget bør markere.

– Å løfte fram slike stemmer er en viktig del av å være ombudsmann – for alle oss på Stortinget, fremholdt Støre.

Raja, som ble valgt inn i 2017, er den første representanten Venstre har hatt i presidentskapet på 48 år.

Resten av presidentskapet ble enstemmig gjenvalgt. Dermed fortsetter Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre som stortingspresident, sammen med Eva Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp), Magne Rommetveit (Ap) og Nils T. Bjørke (Sp).