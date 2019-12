Forbrukerrådet: – Spar på byttelappen på julegaver

50 prosent av nordmenn ber om byttelapp når de kjøper julegaver, og tredje juledag er den store byttedagen. – Bruk romjulen til gavebytte, sier Forbrukerrådet.

Når butikkene åpner igjen etter julen, er det klart for innrykk av kunder som vil bytte gaver de fikk til jul. Foto: Sara Johannessen, NTB scanpix

NTB

To av fem nordmenn bytter julegaver, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet i fjor.

I samme undersøkelse kommer det frem at litt over halvparten ber om byttelapp.

Forbrukerrådet råder nordmenn til å ta vare på alle byttelapper fra julegaveshoppingen, slik at gavene enkelt kan byttes.

– Det er ergerlig og lite miljøvennlig at gaver havner i skapet. Bruk romjulen til å bytte gavene som ikke passer. Har du fått en bukse i feil størrelse eller dobbelt opp av samme bok, har vi rådene til deg for et sømløst bytte, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

For norsk lov gir i utgangspunktet ingen rett til bytte av varer. Det er nemlig butikkenes egne regler som gjelder. Likevel er det lange tradisjoner her til lands at man får bytte gaver i romjulen.

– En del store kjeder gir svært rause byttevilkår. Noen steder kan du få tilbake pengene for en ubrukt vare etter et halvt år. Andre lar deg teste det du har kjøpt i en måned, før du kan levere det inn og få pengene tilbake, opplyser Forbrukerrådet.

Gaverådene til Forbrukerrådet er enkle. Husk alltid byttelapp eller kvittering. Bytt så raskt du kan. Handler du på nett, sjekk vilkårene til nettbutikken.

