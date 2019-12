Hjelpetelefon merker pågang

Mental Helses hjelpetelefon sier flere har tatt kontakt med dem i forbindelse med at nummeret deres spres i nettaviser og i sosiale medier.

NTB

– Vi vet at når vårt nummer dukker opp i mediene, så er det en del som tar kontakt med oss, sier daglig leder Aslaug Timland Dale for Mental Helses hjelpetelefon til TV 2.

Telefonnummeret til hjelpetelefonen ligger i en rekke artikler til flere nettaviser og i sosiale medier i forbindelse med nyheten om forfatteren og kunstneren Ari Behns bortgang, som tok sitt eget liv 1. juledag.

For dem som merker at det kan bli tyngre med mye medieomtale, legger Timland Dale særlig vekt på viktigheten av å være åpen om de tunge tankene.

– Det å gjøre tanker om til ord er jo veldig viktig i en sånn setting, når man går med slike tanker fra før. Å sette ord på det gjør ofte at man får en avstand til handlingen, sier hun til kanalen.

Mellom 500 og 600 personer begår selvmord i Norge hvert år. To av tre som tar livet sitt, er menn, og median alder er 47 år, ifølge Folkehelseinstituttet.

Timland Dale sier at det viktigste pårørende og familie kan gjøre overfor dem som sliter psykisk, er å være der for hverandre.

– Det å bry seg er absolutt det viktigste. Det er ikke alltid det viktigste hva man sier, men at man er der og at andre kjenner at man bryr seg, sier hun til TV 2.

