Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) er bekymret for digital avhengighet og mener foreldre ikke bør gi barn smarttelefon før de begynner på ungdomsskolen.

VANLIG: Nesten alle barn har smarttelefon når de er ti år, viser en ny undersøkelse. Dette mener digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) er for tidlig og ber foreldre nekte barna smarttelefon. Gorm Kallestad, NTB scanpix

NTB

Ni av ti tiåringer hadde i 2018 egen smarttelefon, en økning fra 2014 da 67 prosent av landets tiåringer hadde slik telefon. Utviklingen bekymrer digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) som ser at telefonene stjeler av barns tid fra lek og sosial aktivitet med andre. Han ber foreldre vente med å gi barna slike telefoner.

– Barn trenger ikke smarttelefon. Når hovedgrunnen til at de skal ha telefon er kontakt med foreldre, holder det lenge med en gammeldags mobiltelefon som kan ringe og sende meldinger, sier Astrup til Klassekampen.

Astrup er bekymret for at de yngste brukerne er utsatt for digital avhengighet og for å bli utnyttet. Han viser til at de fleste sosiale medier har en 13-årsgrense for å opprette egen bruker.

Leder i Utdanningsforbundets lederråd, Tormod Korpås, støtter ministerens initiativ, men advarer om at tendensen ikke kan stanses av foreldre alene. Korpås oppfordrer Astrup til å be Helsedirektoratet lage som retningslinjer foreldre og skoler kan bruke.