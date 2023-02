Politiet mener de har funnet gjerningsmannen bak drapet på språkforsker Knut Kristiansen i 1999

Politiet mener de har funnet gjerningspersonen bak drapet på språkforsker Knut Kristiansen (71) i Oslo i 1999.

Politiinspektor Grete Lien Metlid og politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt holder pressebrief om utviklingen i en eldre drapssak i Oslo.

Politiet mener at en mann i 40-årene drepte Kristiansen, som ble funnet død i leiligheten sin på Sandaker i Oslo 20. juli 1999.

Mannen døde året etter.

– Vi mener å knytte ham direkte til drapet, men vi vil ikke få svar på alle spørsmål i denne saken. Det er ikke en konstatering av skyld i juridisk forstand, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Metlid opplyser at de ikke kommer til å gå ut med navn på mannen av hensyn til hans pårørende.

– Vi mener oss sikre på hvem gjerningspersonen var. Han var en norsk mann fra Oslo som på drapstidspunktet var i midten av 40-årene, sier hun.

Kristiansen ble funnet død, utsatt for grov vold. Politiet mener han ble drept 4. juli, to uker før han ble funnet.

– Det var ingen spor på åstedet som viste tegn på innbrudd. Vi mener kun Knut og gjerningspersonen var til stede, og at Knut slapp gjerningspersonen inn, sier Metlid.

Etterforskningsgruppen som jobber med uløste saker i Oslo, har jobbet aktivt med saken de siste to årene og har gått gjennom alt materiale på nytt.

– Det som ledet til gjennombruddet er ny etterforskning og DNA-metoder.

John Christian Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for familien.

– På vegne av familien vil jeg takke politiet for grundig og kreativt arbeide i etterforskningen. Dette er en kombinasjon av moderne DNA-teknologi og et våkent etterforskerhode som har gitt en løsning og som gjorde det mulig å koble sammen opplysningene. Det har vært en verkebyll for familien i 24 år, og nå er det mulig å få fred, sier Elden til Dagbladet.