Statsforvalteren mener varsler bør få konsekvenser for psykiaterens autorisasjon

(Aftenposten) Statsforvalteren har behandlet ferdig fem tilsynssaker mot en norsk psykiater. De mener Helsetilsynet må vurdere om varslene skal få konsekvenser for autorisasjonen hans.

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer varslerne i saken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Statsforvalteren har totalt åtte klagesaker gående mot psykiateren. Nå har de konkludert i fem av dem, skriver Aftenposten.

De sender sakene til Helsetilsynet, og ber dem vurdere en administrativ reaksjon. Det betyr at tilsynet må vurdere om psykiateren skal få begrenset eller miste autorisasjonen.

Statsforvalteren ber også tilsynet vurdere om psykiateren bør suspenderes under saksbehandlingen i én av sakene. Det får Aftenposten bekreftet av advokat Mette Yvonne Larsen.

Dette er sakene som nå er konkludert:

En av sakene gjelder psykiaterens praksis med rekvirering av vanedannende legemidler.

To av sakene gjelder pasientbehandling og journalføring. Konklusjonen i de to andre sakene er at det har vært manglende journalføring og rollesammenblanding.

Den femte saken gjelder rollesammenblanding.

Her har forfatter Hilde Rød-Larsen klaget inn og senere også anmeldt psykiateren for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med henne. Hun var aldri pasient hos psykiateren. Psykiateren sier det dreide seg om et privat forhold mellom to likestilte parter.

Statsforvalteren mener at det kritikkverdige i denne saken ikke er så alvorlig at Helsetilsynet bør vurdere administrativ reaksjon. Men de har likevel sendt saken til tilsynet fordi de mener den bør ses i sammenheng med de øvrige sakene, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

I kjølvannet av Rød-Larsens sak har det kommet inn en rekke andre klager mot psykiateren.

Statsforvalteren har fortsatt tre av disse til behandling. De er ennå ikke avklart.

Opplever seg rettsløs

Psykiaterens advokat Hallvard Helle har sagt at han ikke kan uttale seg om taushetsbelagte opplysninger i klagene mot ham.

Det er også uaktuelt for psykiateren å drive saksbehandling i mediene, ifølge Helle. Psykiateren har sagt at han opplever seg rettsløs i møte med påstandene.

– Det tas til etterretning at disse sakene er oversendt fra Statsforvalteren til Helsetilsynet for vurdering av administrativ reaksjon. Det er en vurdering Statsforvalteren selv ikke har kompetanse til å forta, sier Helle.

– Hva tenker psykiateren selv om at det nå bes om en slik vurdering?

– Det betyr at disse fem sakene er ferdigbehandlet fra Statsforvalterens side og at det gjenstår ytterligere tre saker som fremdeles er til behandling hos Statsforvalteren, sier Helle.

Psykiateren har bestridt en rekke av påstandene i tilsvar til Statsforvalteren som Aftenposten tidligere har omtalt.

– En stor lettelse

Advokat Mette Yvonne Larsen representerer tre av varslerne som nå har fått saken sin ferdigbehandlet. Hun sier det er en stor lettelse for de tre at det endelig har kommet en foreløpig konklusjon.

– Alle tre opplever at de er blitt trodd på de varslene de har kommet med og at Statsforvalteren har lyttet til de tre sakkyndige som har avgitt vurdering i saken, sier Larsen.

– Jeg tenker at sakene samlet sett fremstår som så alvorlige at jeg håper Helsetilsynet raskt suspenderer ham, slik at han ikke kan behandle pasienter mens dette pågår, sier hun.

Statsforvalterens vurdering er ikke endelig. Helsetilsynet får nå oversendt saken og må konkludere i autorisasjonsspørsmålet.

– Når saken kommer fra Statsforvalteren, har de vurdert at det er alvorlig nok til at Helsetilsynet bør vurdere saken for en mulig reaksjon. Vi behandler saken på selvstendig grunnlag, opplyser avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

Politianmeldt

Statsforvalteren behandler klager rundt behandlingen av til sammen syv personer. I tillegg har de åpnet et tilsyn som omhandler psykiaterens rekvirering av vanedannende legemidler. I den siste tilsynssaken som er opprettet, har Statsforvalteren satt i gang tilsynssak mot en kollega av psykiateren og en institusjon de to er tilknyttet.

Klagene mot psykiateren gjelder flere forskjellige forhold. Psykiateren anklages blant annet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, for grenseoverskridende atferd i terapirommet, for utvisking av forholdet mellom pasient og behandler og mangelfull behandling, oppfølging og journalføring.

I februar anmeldte Hilde Rød-Larsen og en annen varsler psykiateren. Begge de to kvinnene har tidigere stått frem i VG med sine historier.

Anmeldelsene gjelder seksuallovbrudd, brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven samt mulig dokumentfalsk. Disse er under etterforskning. Politiadvokat Kristin Marker Sollie i Oslo politidistrikt sier til VG at psykiateren har status som mistenkt, men at han ennå ikke er avhørt i saken.