Fosen-aksjonister vil blokkere Statsministerens kontor – politiet følger situasjonen nøye

Flere hundre Fosen-aksjonister holdt en aksjon foran slottet fredag. Nå har de slått seg ned ved Statsministerens kontor (SMK), der de vil blokkere inngangen.

Fosen-aksjonister satte fredag opp lavvo utenfor inngangen til smk. Tidligere på dagen aksjonerte de på Slottsplassen.

NTB

Aksjonistene sto klare med bannere, kamprop og flagg da statsrådsbilene kjører forbi på vei til statsråd ved 11-tiden fredag.

– Vi ble lovet endring, vi ble lovet at menneskerettighetene våres skulle respekteres. Likevel har ingenting skjedd. Nå er vi her for å vise at så lenge menneskerettighetsbruddet pågår, blir det aldri stille! Sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat, ungdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund, som er det største partiet på Sametinget.

Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett-dommen slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene. Og 100 dager siden aksjonistene demonstrerte sist. De mener det ikke har skjedd noe siden den gang.

– Vi gi oss ikke før vindturbinene på Fosen rives og landet er tilbakeført til reindriften, sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi, leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

Fosen-aksjonister satte fredag opp lavvo utenfor inngangen til smk.

Maajja-Krihke Bransfjell på Slottsplassen for å markere at det er 599 dager siden Fosen-dommen.

Varsler blokade

Etter statsråd har aksjonistene tatt seg videre til Statsministerens kontor for å etablere blokade og sette opp lavvoer.

De planlegger å overnatte utenfor Statsministerens kontor de siste timene frem mot 3. juni da det har gått 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen medfører et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene.

I en pressemelding skriver aksjonistene at de har med seg soveposer og lenker, og at de ikke vil flytte seg dersom politiet ber dem om det.

Ifølge VG har statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møtt noen av aksjonistene på slottsplassen.

– Vi jobber med denne saken. Det står ikke stille, sa Støre til leder i NSR-Nuorat, Elle Nystad, foran Slottet, ifølge en video Ella Marie Hætta Isaksen har lagt ut på Instagram.

Aksjonistene planlegger å dra videre til Statsministerens kontor.

Aksjonister med samisk flagg på Slottsplassen markerer at det er 599 dager siden Fosen-dommen. Aksjonistene planlegger å stå langs Slottsplassen mens regjeringsbilene kjører forbi på vei til statsråd på slottet fredag formiddag.

Politiet følger med

Til NTB sier politiet at de følger situasjonen nøye og vurderer tiltak i tråd med hvordan situasjonen utvikler seg.

– Vi forskutterer intet, men vi har lagt en plan for hvordan vi skal løse problematikk som eventuelt måtte oppstå, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Like før klokken 12 sier operasjonslederen at politiet har en god dialog med arrangøren, og at de forventer at de holder seg til norske lover og de rammene som er gitt for en trygg avvikling av arrangementet.