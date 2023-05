Leo er kortvokst. Medisinen som kan hjelpe ham, får han ikke i Norge

(Aftenposten): – Hver dag vi venter begrenses mulighetene Leo har til å få et godt liv, sier moren Mira Mykletun.

Leo er tre år og liker å kaste ball med pappa Varg Klaveness hjemme i Bergen.

Leo (3) sitter i barnehagens gummidekk og leker. Så oppdager han mamma på toppen av bakken. Han jumper ut av dekket, og løper så fort han kan.

De korte bena spinner oppover. Han snubler flere ganger, men stabler seg opp.

Leo er kortvokst, og turen er tøffere for ham enn for de andre barna.

Da Leo ble født veide han 3,6 kilo, og målte 46 cm. Foreldrene var stolte, og pappa Varg Klaveness skrev til familie og venner; Vi har fått en liten plugg.

Men etter noen få dager fikk foreldrene vite at sønnen var født med tilstanden akondroplasi. Det er den vanligste formen for kortvoksthet. TV 2 har tidligere fortalt om Leo.

– Da Leo ble født, kjente jeg på en sorg over at han ble født med færre muligheter enn andre barn, sier moren Mira Mykletun til Aftenposten.

Men så fikk foreldrene nye opplysninger.

Behandlingen må starte tidlig

Det finnes en ny medisin, Vosortid, som kan hjelpe Leo til å vokse mer.

Den kan også hjelpe mot andre komplikasjoner som følger av tilstanden hans. Mange kortvokste opplever kroniske smerter i rygg og ben, nedsatt hørsel og disproporsjonal vekst mellom overkropp og ben.

Hos barn med akondroplasi har vekstgenet «håndbrekket på». Medisinen løsner håndbrekket.

Men behandlingen med medisinen har kun effekt når den gis så lenge barnet vokser. I Norge anbefaler legene at behandlingen settes i gang ved fylte to år.

Gleden og optimismen hos familien i Bergen ble snart snudd.

I Norge er det en lang prosess for å innføre nye behandlingsmetoder.

Medisinen er godkjent til bruk i Europa, men det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om de har råd til det eller ikke.

Hittil har ingen norske barn fått medisinen.

Varg Klaveness og Mira Mykletun er bekymret for at hver dag som går uten behandling, mister Leo muligheten til å la medisinen virke med full effekt.

Hvor lange kan kortvokste barn bli med medisin?

På treårsdagen sin i februar målte Leo 75 cm. Det er cirka 20 cm lavere enn snittet for jevnaldrende.

Hvert år blir det født mellom 1–3 barn med samme tilstand i Norge.

Medisinen som er aktuell virker på genfeilen som følger med tilstanden, og øker veksten.

Uten behandling vil Leo bli 130 centimeter høy. Med behandling kan han bli 155 centimeter.

De centimeterne han kunne vokst de første årene, er allerede tapt fordi han ikke har fått behandling.

Studier viser at med behandling kan barna vokse omtrent 1,5 cm ekstra årlig.

Medisinen var klar for to år siden

For to år siden meldte legemiddelfirmaet Biomarin at de hadde behandlingen klar. I Norge må innføring av nye medisiner og behandlinger godkjennes av Beslutningsforum for nye metoder. Det har politikerne bestemt.

Alle fakta må vurderes grundig på forhånd. Det viktigste å finne ut, er om kostnadene til behandlingen står i forhold til nytten.

Først i mai i år fikk Statens legemiddelverk (SLV) inn dokumentasjon fra legemiddelfirmaet om medisinen. SLV trenger dokumentasjon for å behandle saken og forventer at rapporten er klar til høsten. Deretter blir det prisforhandlinger mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelfirmaet. Så fremmes saken for Beslutningsforum.

Om norske myndigheter sier ja eller nei til medisinen, vil bli avgjort tidligst sent på høsten.

Svein O. Fredwall er den legen i Norge som kan mest om akondroplasi.

Han forstår at myndighetene må prioritere. Men han synes det er problematisk at man stiller samme krav til dokumentasjon til behandling av barn med sjeldne diagnoser, som til diagnoser som rammer mange.

Rett og slett fordi det er så få barn å forske på.

– Det vil derfor være umulig å få samme pasientgrunnlag i forskningen, sier han, og mener det må være mulig å ha noen andre krav til dokumentasjon.

Som tante og jurist har Lise Klaveness engasjert seg i å få medisinen godkjent. Hun deltar i diskusjonene med Legemiddelverket og Beslutningsforum.

– Taper for hver dag som går

Lise Klaveness er tante til Leo. Sammen med Norsk interesseforening for kortvokste (Nik) har hun engasjert seg for barna som venter på å få hjelp.

Hun sier at hver dag som går uten behandling, er kritisk for Leo og andre barn med akondroplasi.

– Disse barna er i vekstsonen nå. For hver måned norske myndigheter venter med å godkjenne medikamentet, fratas samtidig barna muligheten til å strekke seg opp mot samfunnets ulike dørhåndtak.

Klaveness sier hun er overrasket over det hun har opplevd i prosessen.

– I dette arbeidet har jeg oppdaget at disse barna er svært nedprioritert, at vi har et system i Norge som ikke riktig ser barn og mennesker med sjeldne diagnoser.

– Vi forstår at dette er vanskelig

– Det er leit at pasienter blir stående i slike situasjoner og må vente. Vi har stor forståelse for at dette er vanskelig, sier Bjørn Egil Vikse.

Han er fagdirektør og sitter i Beslutningsforum på vegne av Helse vest.

– Når Beslutningsforum skal ta stilling til om et legemiddel skal innføres, så må vi forholde oss til prioriteringskriteriene som et samlet storting har sluttet seg til – og sørge for at det ikke går utover andre pasientgrupper i for stor grad.

Vikse presiserer at ja til et nytt legemiddel fører til at andre pasientgrupper får mindre.

– Vi håper derfor legemiddelfirmaet vil tilby en pris som er akseptabel sett opp mot nytten, slik at vi kan innføre dette legemiddelet.



Bekymret for smerter hos sønnen

Leo elsker å kaste ball. Han kaster til pappa – som kaster tilbake. Hendene klarer fint å ta imot den lille ballen. Men når han skal hente ballen på terrassen, mister han balansen i trappen. Foreldrene står klare til å ta ham i fallet, men han henter seg inn.

Leos far er mest bekymret for smertene mange kortvokste får ved trange forhold i ryggmargskanalen (spinal stenose). Noen ha utstrålende smerter i bena når de går eller er oppreiste.

70 prosent av kortvokste sliter med dette. 7 av 10 er uføre i slutten av 30-årene, fordi smertene setter dem ut av spill.

– Vi kan hjelpe Leo til å få trygghet og selvtillit. Vi kan støtte ham og er en stor familie med tette nettverk. Men tanken på at han risikerer å leve hele sitt voksne liv med smerter, er vanskelig å ta innover oss.

– Det kjennes så feil når vi vet at behandlingen kan begrense disse smertene, sier Varg Klaveness.

Mira Mykletun håper Leo og de få andre barna med akondroplasi skal prioriteres. – Disse sårbare barna må få tilgang til den banebrytende medisinen som er dokumentert effektiv og helt uten bivirkninger, sier moren.

Hemmelig pris på medisinen

Prisen på medisinen som det skal forhandles om, er strengt hemmelig. Men basert på hva Frankrike og USA betaler, antar Fredwall at behandlingen vil koste mellom to og tre millioner kroner pr. barn pr. år.

Og behandlingen er nødvendig så lenge barna vokser, til de er 15–16 år. Svenske og finske myndigheter samarbeider med Norge i forhandlingene om medisinen, som en del av FINOSE-samarbeidet.

Legemiddelfirmaet Biomarin sier de er i dialog med norske myndigheter, men de svarer ikke på hvorfor det tok to år å sende inn de etterspurte dokumentene.

Vurderer å flytte utenlands

Siden behandlingen er godkjent i Europa, kan den i teorien kjøpes på apotek i Norge.

– Men hvem har råd til tre millioner i året, spør Leos far.

– Hva gjør dere hvis norske myndigheter sier nei til behandlingen?

– Det har vi tenkt på helt siden medisinen ble tilgjengelig i utlandet. Vi vurderer å flytte til et av landene som faktisk tilbyr den.

Leos far er lege og jobber på Haukeland. Moren er biolog og jobber med HMS på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Som helsepersonell kan de lett få arbeid i andre land i Europa.

– Men det er et dramatisk valg å bryte opp og flytte.

Foreldrene beskriver et vanskelig dilemma.

– Som foreldre har vi jo et klart ansvar for å sørge for at han får de beste forutsetningene i livet.