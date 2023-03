Nå er Follobanen åpen for trafikk igjen

Etter å ha vært stengt i over ti uker, er Follobanen åpen for trafikk. Banen ble åpnet for normal trafikk søndag klokken 7.

Etter å ha vært stengt i over ti uker, er Follobanen åpen for trafikk. Banen ble åpnet for normal trafikk søndag klokken 7. Her er tunnelen fotografert under en testkjøring.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski er åpen for trafikk. Takk for tålmodigheten mens vi har jobbet. Velkommen tilbake til toget!, skriver Bane Nor i en trafikkmelding like over klokken 7 søndag.

Første togavgang med passasjerer er mellom Ski og Oslo klokken 07.24.

Follobanen måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Det etterlengtede rutetilbudet mellom Nordre Follo, Østfoldbyene og Oslo skal være på plass fra søndag 5. mars.

Siden den ble stengt har Bane Nor gjennomført testkjøringer på Follobanen, for å sørge for at alt fungerer som det skal.

– Vi har utført et omfattende testprogram der vi har gjennomført ulike tester, kjørt mer enn 600 testturer med tog og samlet inn og analysert måledata fra testkjøringene, sa pressesjef i Bane Nor, Anne Kirkhusmo, til NTB fredag.

Follobanen skal redusere reisetiden mellom Oslo og Ski og har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Den tok 13 år å bygge.