Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

LO, Unio og YS trekker seg fra forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense. Beklagelig, mener arbeidsministeren.

– Jeg beklager at arbeidstakerne ikke aksepterte vårt forslag til nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

På overtid onsdag reiste fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne seg fra forhandlingsbordet og brøt forhandlingene i protest mot det de mener er et akseptabelt tilbud fra staten.

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Jeg mener vårt tilbud ville ha sikret et godt, livsvarig pensjonsnivå i mange år framover, sier Isaksen.

Innspurten i forhandlingene, som har vart siden oktober i fjor, startet onsdag formiddag og pågikk til rundt klokka 16 før de altså endte i brudd.

Uten en enighet på plass, videreføres gjeldende regler.

