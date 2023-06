To pågrepet etter knivstikking i Bergen sentrum

En person er knivstukket i Bergen sentrum natt til søndag. To personer er pågrepet i saken. Skadeomfanget er ukjent.

Politiet har pågrepet to menn etter en knivstikking i Bergen sentrum natt til søndag.

– To personer som ble innbrakt som vitne i saken er besluttet pågrepet, opplyser Elisabeth Morstøl, politiadvokat i Vest politidistrikt.

De to er begge siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Morstøl sier beslutningen om å pågripe de to ble tatt «etter nye opplysninger i saken».

Ung mann til sykehus

Politiet skriver at de fikk melding om hendelsen klokken 1.15. Politiet og ambulanse var raskt på stedet og fikk fraktet en ung mann til sykehus.

– Skadeomfanget er ukjent, men mannen var bevisst, sier operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB.

Morstøl understreker at det fortsatt er tidlig i etterforskningen, og at de ikke har oversikt over hendelsesforløpet.

– Vi jobber med å få oversikt. Vi håper å knunne avhøre fornærmede så raskt som mulig. Foreløpig er det usikkert hva som har skjedd, og bakgrunnen for det, sier hun.

Vi kan ikke utelukke at det har vært flere innvolvert, sier hun.

Snakker med vitner

Hausvik sier de fortsatt er på stedet og gjør tekniske undersøkelser.

– Vi har ikke fått avhørt vitner eller fornærmede ennå, så foreløpig har vi lite å gå etter, sier Hausvik.

Nå snakker de med vitner til hendelsen for å få oversikt over hva som har skjedd.

Foreløpig har de ikke informasjon om antall gjerningspersoner eller hvor mange som har vært til stede.

Politiet opplyser at knivstikkingen skjedde ved et hotell i nærheten av jernbanestasjonen.