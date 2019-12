Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag

Etter høstens hete debatt rundt konverteringsterapi skal saken og flere andre forslag opptil votering i Stortinget onsdag.

Sammen med Skeivt kristent nettverk og Salam, arrangerer FRI en demonstrasjon mot konverteringsterapi foran Stortinget torsdag. Foto: Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Innstillingen er den siste på dagsorden i Stortinget og ifølge avisa Dagen vil alle forslagene fra Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet om å styrke LHBTI-politikken bli nedstemt.

Ingen av forslagene om alt fra kompetanseheving til handlingsplaner, fra å innføre et tredje kjønn til å anskaffe kjønnsnøytrale toaletter og garderober fikk flertall i innstillingen familie- og kulturkomiteen på Stortinget forrige uke.

Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har gått inn for å utrede et mulig forbud mot konverteringsterapi, men fordi kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) allerede har tatt initiativ til det, så vil heller ikke det bli stemt over i Stortinget onsdag, ifølge Dagen.

Blant de mest negative til forslagene og forbud mot såkalt homoterapi, er KrF, der sterke røster mener et forbud vil gå utover trosfriheten.