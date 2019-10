Hadia Tajik benekter påstander i Haddy Njies bok

Ap-nestleder Hadia Tajik mener Trond Giskes kone fremmer feilaktige påstander om henne i boken «Dagbok 13. desember–13. februar».

BENEKTER PÅSTANDER: Hadia Tajik (A), her under trontaledebatten torsdag. Terje Pedersen, NTB scanpix

For mindre enn 40 minutter siden

Tajik er svært tilbakeholden med å kommentere boken som har toppet nyhetssendinger og avissider det siste døgnet. Hun fremholder at hun ikke har lest Haddy Njies bok om de to månedene da det stormet som verst rundt Trond Giske, som da var hennes tilkommende ektemann.

Tajik poengterer i en e-post til Dagsavisen at hun støtter partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i deres konklusjonen om at Giske «har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering gjentatte ganger».

«Utover dette tar jeg bare til etterretning at de feilaktige påstandene om meg som i stor grad tidligere har blitt fremført av anonyme kilder, nå fremføres av Haddy Njie», skriver Ap-nestlederen.

– Det er oppsiktsvekkende at Tajik anklager meg for å fremme feilaktige påstander om henne i min bok, uten at hun konkretiserer hva som er feil. Tajik må konkretisere for at det skal være mulig for meg å svare eller rette, skriver Njie i en e-post til Dagbladet.

DAGBOK: Haddy Njie har utgitt boken «Dagbok 13. desember-13. februar». Terje Bendiksby, NTB scanpix

Stenseng bekymret

Boken «Dagbok 13. desember–13. februar» kom i hyllene fredag. I den skildrer Njie hvordan hun opplevde mediestormen som fulgte med metoo-varslene mot sin mann og daværende nestleder i Ap.

Njie skriver at partisekretær Kjersti Stenseng bekreftet at det var Tajik som sto bak flere av de første meldingene om Giske til partiet. I boken siteres Stenseng på at hennes opplevelse er at noen systematisk melder inn saker som det ikke er hold i. «Det virker organisert», skal Stenseng ha sagt, ifølge Njie.

NTB har vært i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng. Ingen av dem ønsket å kommentere saken. Partisekretæren bekrefter overfor TV 2 at hun var bekymret for at «det var så mye som var basert på anonyme lekkasjer», men har ingen kommentar til Njies bok eller innholdet i den.

KRITISK: Line Oma, som er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo, gikk ut med sin historie til NRK. Torstein Bøe, NTB scanpix

Giske-varsler kritiserer

En av dem som har stått frem med anklager mot Giske, lokalpolitiker og leder Line Oma bydelsutvalget i Gamle Oslo, går hardt ut mot hvordan boken omtaler varslersakene. Hun mener Njie fremstiller henne som løgner.

– I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering utført av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din fremstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner, skriver Oma i et Facebook-innlegg som åpner med «Kjære Haddy».

Hun skriver at hun forstår behovet for å fortelle sin historie, men at Njie samtidig tråkker på andre kvinner.

Njie skriver i en e-post til NTB at hun setter pris på at Line Oma forteller om sin opplevelse av boken.

– Jeg forstår godt at det er vondt for henne at den kommer ut. Men på samme måte som hun står ved sin sannhet, og ved det hevder at Trond snakker usant, må jeg få stå ved min og den dokumentasjonen jeg har hatt tilgang på i sammenheng med boken, skriver Njie.