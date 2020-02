Solberg om virustrusselen: – Vi må være forberedt som alle andre land

Statsminister Erna Solberg (H) sier norsk helsevesen har jobbet godt over lengre tid for å forberede seg på risikoen for et utbrudd av covid-19.

Publisert Publisert Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

– Vi må være forberedt som alle andre land på at vi kan komme til å få tilfeller i Norge. Vi har et godt helsevesen som jeg tror er godt forberedt på dette, sier Solberg til NTB.

Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet at helsevesenet må forberede seg på at det kan bryte ut en alvorlig virusepidemi i Norge.

Folkehelseinstituttet er førstelinjen i hjelpen til helsevesenet, påpeker Solberg. Ifølge henne er det allerede laget veiledninger og instrukser for hvordan et eventuelt virusutbrudd skal håndteres.

– Vi har alle visst at det kan komme sykdomstilfeller til Norge. Det betyr at det er viktig at man er oppdatert, sier hun.

Det nyoppdagede Koronaviruset er så langt påvist i nærmere 30 land.