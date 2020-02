Vy oppfordrer reisende til å droppe toget: – Det er ikke sikkert vi har nok busser til alle

I natt kjørte et passasjertog inn i skred på Bergensbanen. På grunn av dårlig vær er flere togstrekninger innstilt.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

MYRDAL: Toget som skulle til Bergen natt til søndag har stått her på Myrdal stasjon mens Bane NOR reparerer kjøreledningen. Foto: BT-TIPSER

Lørdag klokken 23.42 fikk politiet inn en melding om at et tog hadde kjørt inn i et snøskred. Skredet har gått rundt 200 meter øst for Upsete stasjon på Bergensbanen.

På grunn av skredet er togstrekningen nå stengt. Bane NOR jobber med å få toget ned fra fjellet.

– Det er vanskelige kjøreforhold på fjellet. Vi oppfordrer våre reisene til å vurdere om de må reise i dag, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy.

Han forteller at Vy kommer til å refundere billettene til de passasjerene som velger å ikke reise søndag.

NÅ: Slik ser det ut ved skredområdet søndag morgen. Skredet har truffet Upsete Fjellstove (nede til høyre). Foto: BT-TIPSER

– Det er ikke sikkert vi har plass til alle

Morgentogene fra Bergen til Oslo S, som går fra Bergen klokken 07.57 og 11.57 er innstilt mellom Voss og Ål. Dette gjelder også morgentogene fra Oslo.

Lundeby forteller at morgentoget fra Bergen vil stoppe på Voss, og passasjerene blir fraktet videre derfra med buss.

– Men det er ikke sikkert vi har nok busser til alle. Folk må derfor vurdere om de er villig til å begi seg ut på en lang og strabasiøs reise, sier han.

Han forteller at på grunn av uværet har det vært vanskelig å få tak i nok busser. Han har heller ingen oversikt over hvor mange passasjerer som har valgt å reise fra Bergen med morgentoget.

Bane NOR jobber med å åpne sporet

Bergensbanen er stengt fra Geilo til Mjølfjell inntil videre. Det er store snømengder fra Geilo og opp mot høyfjellet, skriver Bane NOR på sine sider.

Flåm-Myrdal ble stengt lørdag ettermiddag på grunn av et ras mellom Blomheller og Berekvam som rev ned kontaktledningen.

– Mannskapene jobber med å klargjøre sporet og kontaktledningen. Etter det vil toget kunne kjøre videre vestover, sa Liv Tone Otterholt, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR til BT i dag tidlig.

Klokken 10.00 søndag formiddag er reparasjonen av kjøreledningen til toget ferdig.

– Om ikke toget allerede har begynt å røre på seg, så er det i hvert fall like før, forteller OIav Nordli, pressevakt i Bane NOR.

Bergensbanen kommer likevel til å være stengt utover dagen. Bane NOR vurderer skredfaren langs Bergensbanen kontinuerlig, informerer han.

Publisert Publisert: 23. februar 2020 09:31 Oppdatert: 23. februar 2020 10:05