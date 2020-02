Dette bildet viser Frode Berg bli utvekslet mot russiske spioner

I november i fjor ble Frode Berg utvekslet mot russiske spioner ved grenseovergangen Morskoje-Nida. Nå har sikkerhetstjenesten i Litauen for første gang gått ut med et bilde som viser spionutvekslingen.

UTVEKSLING: Dette bildet, som er frigitt av sikkerhetstjenesten i Litauen, viser Frode Berg helt til venstre, mens han venter på å bli utvekslet sammen med spiondømte litauere. I bakgrunnen ses russiske sikkerhetsstyrker, mens det som trolig er de russiske spiondømte, er på vei mot grensen. Foto: VSD/AOTD (Litauens sikkerhetstjeneste)

Nina Selbo Torset

Bildet er publisert i den årlige trusselvurderingen til sikkerhetstjenesten, som hadde en sentral rolle i aksjonen som førte til at Frode Berg kunne komme tilbake til Norge etter nesten to år i russisk fengsel. Det var VG som først publiserte bildet av norske medier.

Det var i desember 2017 at Frode Berg ble pågrepet i Russland og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Da skal ha han ha vært på en av flere reiser på oppdrag for den norske E-tjenesten, skriver Aftenposten.

Hemmelige møter og dobbeltagenter

Gjennom møter på et Oslo-hotell, kommunikasjon på en eldre mobiltelefon og konvolutter med penger og instruksjoner, skal Frode Berg har fungert som en mellommann opp mot det norsk etterretning trodde var informanter som kunne gi informasjon om den russiske nordflåten.

I desember var Frode Berg igjen hjemme i Kirkenes. Her er han utenfor studioet til Piken på broen, som har norske og russiske grensemerker. Foto: Ørn E. Borgen

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan Frode Berg ble lokket i en spionfelle av det som skal ha vært russiske dobbeltagenter.

Han ble løslatt i november i fjor som del av en spionutvekslingsavtale mellom Litauen og Russland. Da hadde han vært nesten to år i russisk fengsel.

Overlevert på grensen

Berg ble overlevert ved grensen mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og Litauen som en del av en avtale der to russiske og to litauiske statsborgere også ble overlevert til sine respektive land.

Norsk E-tjeneste har aldri offensielt bekreftet at Frode Berg var på oppdrag for dem da han ble pågrepet i Moskva, men for to uker siden ble det kjent at Berg får 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten.

Berg har sagt han er skuffet og bitter på E-tjenesten, som han mener lurte ham og presset ham til å utføre oppdrag i Russland.

Fakta Dette er saken Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble 5. desember 2017 pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva.

Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen nektet straffskyld etter spionasjetiltalen, men erkjente kontakt med norsk etterretning før reisen.

Berg ble 16. april funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel i byretten i Moskva.

I midten av oktober 2019 skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg var eneste nordmann som sonet en spiondom i Russland.

24. oktober 2019 meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

25. oktober 2019 opplyste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning.

6. november 2019 bekrefter en talsperson for president Vladimir Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas. Ifølge Bergs advokat Brynjulf Risnes er det søknaden fra Berg selv som Russland har mottatt og som vurderes.

7. november 2019 vedtok parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegnet loven mandag.

15. november 2019 ble Frode Berg overlevert til norske myndigheter i Litauen. Han ble overlevert ved grensen mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og Litauen som en del av en avtale der to russiske og to litauiske statsborgere også ble overlevert til sine respektive land. Kilde: NTB

