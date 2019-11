Kripos' cold case-gruppe anbefaler å avslutte etterforskning av Therese-saken

Kripos' cold case-enhet mener at mulighetene for å oppklare Therese Johannessen-saken er svært begrenset.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Ni år gamle Therese Johannessen forsvant sporløst fra sitt hjem på Fjell i Drammen en varm augustdag i 1988. Foto: HO / NTB scanpix

NTB

I juli 1988 forsvant niåringen Therese Johannessen. Saken ble aldri oppklart. I 2017 tok den såkalte cold case-enheten i Kripos opp igjen saken.

Tirsdag leverte enheten sin rapport til Sørøst politidistrikt. Der anbefaler de at saken ikke skal etterforskes videre.

Ubesvarte spørsmål

– Vi har stor forståelse for at de pårørende ønsker svar, men dette handler også om ikke å gi falske forhåpninger. Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål i saken, men vi ser ikke hvordan politiet nå, mer enn 30 år senere, skal kunne belyse disse tilstrekkelig, skriver lederen for cold case-enheten, Espen Erdal, i en pressemelding.

Politiet skriver videre at de ikke utelukker at saken kan bli etterforsket videre, men da må det dukke opp ny relevant informasjon.

Foreldet

I løpet av etterforskningen har politiet avhørt over 2.000 personer.

Drap som skjedde før 1. juli 1989 er foreldet. Det er også bortføringssaker. Dermed vil ingen bli straffeforfulgt for denne saken, selv om de skulle melde seg for politiet.

– At saken er foreldet innebærer at enkeltpersoner som sitter på vesentlig informasjon, kan tre fram med den uten straffeforfølgelse. Pårørende ønsker først og fremst et svar på hva som har skjedd med Therese Johannessen, skriver påtaleleder i Sørøst politidistrikt Kjell Johan Abrahamsen i pressemeldingen.