Hjemme med barnehagebarn? Dette er ekspertenes råd.

Ikke vær barnehagelærere, vær foreldre, råder ekspertene.

– Det blir mye innelek, sier Piero Issa. Han er hjemme sammen med barna Piero Jr. (2) og Jenny (4). Foto: Rune Sævig

– Hjelp! Pappa! roper Jenny (4), det høres gjennom telefonen.

Hun og broren Piero Jr. (2) er hjemme fra barnehagen sammen med pappa Piero Issa.

Det skal de være i minst to uker til, siden moren i familien har et yrke som gjør at hun må på jobb, og barnehagen er stengt.

Issa blir borte fra telefonen et øyeblikk.

– Leketeltet har veltet, og ungene var opp ned inni, forklarer han.

– De har i det minste hverandre å underholde, på godt og vondt, legger tobarnsfaren til, etter å ha snudd teltet tilbake på plass.

Familien Issa bor i Sandviken. I dag er stuen gjort om til «eventyrstue». – Og så har vi lekt supermann, forteller pappa Piero Issa. Foto: Rune Sævig

– Dag to av fjorten

Til vanlig jobber Issa som danser og skuespiller på blant annet Den Nationale Scene i Bergen (DNS).

På grunn av koronarestriksjonen i Norge, er alle jobbene avlyste.

– Slik det ser ut nå, skal jeg være hjemme med ungene i to uker til. Vi må bare holde litt på rutinene, stå opp og kle på oss, og ikke gå i pysjen hele dagen, sier han.

Han forteller at spesielt fireåringen allerede lurer på hvorfor de må være så mye inne.

– Jeg forsøker å ikke skremme dem, men likevel forklare situasjonen.

Piero Jr. (2) synes det er gøy å leke med vann sammen med pappa Piero Issa. Foto: Rune Sævig

Det synes Elin Eriksen Ødegaard er en god idé. Hun er professor i barnehagepedagogikk og leder for Senter for barnehageforskning Barnkunne ved Høgskulen på Vestlandet.

– Jeg tenker at barna må få en forklaring på situasjonen, uten å gjøre dem redde, sier Ødegaard.

Hennes råd er å gjøre barna klar over at «nå skal vi være mange dager hjemme» og «det kommer til å gå fint», så godt det lar seg gjøre.

Fakta Fakta om hjemmekarantene Helsedirektoratet pålegger alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar, skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

Hvis du er i hjemmekarantene, skal man stort sett holde seg hjemme. FHI råder deg til å unngå nærkontakt med andre, det vil si minst én meters avstand.

FHI kommer med følgende konkrete råd: Ikke gå på jobb eller skole Unngå reiser og ikke ta offentlig transport Unngå andre steder der man lett kommer nær andre Kilde: Folkehelseinstituttet Les mer

– Jeg forsøker å lære de litt dans også. Da får jeg holdt meg litt i form, sier Piero Issa, som er én av danserne i Absence crew. Foto: Rune Sævig

– Ikke vær barnehage

Ødegaard mener videre at det ikke er viktig å holde på alle rutiner.

– Jeg tenker at foreldre som er hjemme ikke nødvendigvis skal være barnehage for sine barn, sier Ødegaard.

Hun fortsetter:

– Det er ikke sikkert det er så lurt med organisert aktivitet med barna hele denne tiden. De voksne skal også overleve dette.

Ødegaard oppfordrer folk til å tenke gjennom hva man vil bruke den ekstra tiden sammen til.

Elin Eriksen Ødegaard, professor i barnehagepedagogikk og leder for senter for barnehageforskning Barnkunne ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Silje Holte

– Dette kan bli kvalitetstid sammen med barna på en annen måte. Barna kan lære å lage systemer eller rydde. Få dem til å sysselsette seg selv, sier Ødegaard.

Hun påpeker at barn er forskjellige. Noen barn har vanskeligheter med å finne på noe selv.

– I slike tilfeller kan det være lurt å lage en struktur på hverdagen, slik at det blir forutsigbart for barna. Det kan være en overlevelsesstrategi for foreldre som har veldig aktive eller veldig passive barn.

– La barna være til nytte

Men professoren understreker:

– Målestokken kan ikke være at foreldre skal aktivisere barna hele tiden. Voksne klarer ikke leke like lenge som barna. Det kommer, etter hvert, til å gå utover barna.

I de tusen småbarnshjem testes kreativiteten hos foreldre nå. Ipader holdes ladet, bøker leses om igjen, og spill spilles på nytt.

En barnehage har en dagsrytme og faste aktiviteter som gjerne ikke lar seg matche nå. Ødegaard foreslår å la barna bidra i hverdagsaktiviteter i stedet.

FHI anbefaler at alle holder minst én meter avstand til hverandre. Det synes tobarnsfaren Piero Issa kan være vanskelig hvis han skal ta ungene med en tur ut. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix (illustrasjonsbilde)

– Barn liker å være til nytte. De vokser også på det. Man kan si «nå vasker vi ned badet», ta på seg badedrakt og skrubbe det ned.

Andre eksempler hun trekker frem er reparere noe som er ødelagt, ringe besteforeldre på Skype, eller la barna dekke bord og rydde av etter måltider. Kanskje går det også med en ekstra lang frokost nå?

– Voksne er ofte stresset, og rekker ikke over alt. I denne spesielle situasjonen er det annerledes, alle har på mange måter bedre tid, mener Ødegaard.

Barn mellom 0 og 2 år er i større grad avhengig av tilrettelagte rom og oppmerksomhet, sammenliknet med større barn, sier førsteamanuensis i pedagogikk og barneforsker, Alicja Renata Sadownik. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener norske foreldre må se til utlandet

Førsteamanuensis i pedagogikk og barneforsker, Alicja Renata Sadownik, støtter kollegaen sin fullt ut.

Den minste aldersgruppen må man være ekstra oppmerksomme på, og Sadownik tror det kan bli slitsomt i lengden.

Hun råder foreldre til å pakke inn ting i bokser og la de få lov til å utforske og åpne det selv, og la barna krabbe på sofaen.

Førsteamanuensis i pedagogikk og barneforsker, Alicja Renata Sadownik, er hjemme sammen med sine to døtre. Foto: Privat

– Det kommer uansett til å bli slitsomt i lengden, sier Sadownik som selv har to døtre på fire og ni år.

– For å ikke bli sliten, bør man ta det som en opplevelse og prøve et annet liv, mener hun.

For det andre mener hun at norske foreldre må lære av andre kulturer:

– Nordmenn tenker ofte «yes» når ungene begynner i barnehagen, og for mange er det litt avslappende å være på jobb, begynner hun.

Det bør man legge fra seg nå, mener Sadownik. Hun trekker frem flere eksempler fra rundt om i verden hvor barna er med foreldrene uansett hvor de går.

– Kanskje vi heller skal forsøke å være glade, og tenke at vi kan lære om hvordan mange andre kulturer har det, sier hun.

