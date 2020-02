To personer siktet etter mistenkelig dødsfall i Tromsø

Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Tromsø sentrum, etter at en person ble funnet tirsdag. To personer er siktet i saken.

NTB

– To personer er siktet, men vi etterforsker fortsatt saken, sier leder ved etterforskningsseksjonen ved Tromsø politidistrikt, Lene Fabek, til NTB.

Det var NRK som først meldte om saken.

Dødsfallet skjedde i sentrum av Tromsø tirsdag. Politiet tar avhør og ivaretar åstedet der avdøde ble funnet.

Utover det sier Fabek at politiet ikke kan gå ut med flere opplysninger av hensyn til etterforskningen.

Hun vil ikke svare på spørsmål om de to siktede er varetektsfengslet, eller om de vil bli fremstilt for fengsling.