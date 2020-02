Passasjertog kjørte inn i skred på Bergensbanen

Et passasjertog med 115 passasjerer kjørte i natt inn i et skred rundt Upsete stasjon på Bergensbanen. Politiet frykter at en hytte ble truffet av skredet.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

STÅR FAST: Dette bildet viser toget som står fast etter å ha kjørt inn i et snøskred ved Upsete stasjon. Lyset til høyre er stasjonsområdet. Foto: BT-TIPSER

– Det har gått et snøskred rundt 200 meter øst for Upsete stasjon. Ettermiddagstoget fra Oslo til Bergen var rundt tre timer forsinket, og har kjørt inn i raset. Situasjonen er uavklart, sier pressevakt Line Tone Otterholt i Bane NOR.

Hun sier at hun har oppfattet det som at toget hadde relativt lav fart da det traff skredet.

- Det er lang bremselengde på et tog, sier hun.

BT meldte om saken klokken 00.30, etter tips fra publikum.

– Ingen skadet

Vys pressevakt Nina Schage sier at de jobber med en løsning for passasjerene.

Ingen er blitt skadet i toget, verken passasjerer eller personale. Det er strøm ombord, det vil si varme og lys.

Det er 115 personer om bord i toget, inkludert personale. Toget var fra før tre timer forsinket.

– Det har vært veldig dårlig vær og store forsinkelser. Nå blir det nok ytterligere forsinkelse, sier Schage.

Hun vet ikke hva løsningen blir for toget, om det må trekkes østover eller kan fortsette vestover.

Ser mange lys

Toget skal ha kjørt inn i skredet litt før midnatt, etter det BT forstår.

Beredskapstoget fra Voss skal være sendt til stedet, og brannvesenet på Voss har slått alarm.

En leser forteller er BT at et tog har stått på Upsete i rundt en time.

- Det er mange folk med lommelykt som går rundt og lyser rundt toget, forteller han.

Han forteller at det har vært veldig dårlig vær i området lørdag.

Hytte kan være tatt

Operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt sier til VG at politiet jobber med å undersøke om det var personer utenfor toget som kan ha blitt tatt av raset.

– Vi har indikatorer på at det i hvert fall har gått en hytte eller lignende. Det er funnet en del gjenstander i raset, sier operasjonslederen.

– Vi forsøker nå å komme i kontakt med hytteeier, fortsetter han.

Redningsmannskaper er på vei til stedet.

Uværsuke

Det har vært en uke med veldig mye uvær og skred på Vestlandet. Bergensbanen var stengt fra mandag kveld til torsdag på grunn av et snøskred ved Hallingskeid. Nå er altså banen rammet av et nytt skred.

I tillegg har det vært en rekke andre skred over veier på Vestlandet denne uken.

Publisert Publisert: 23. februar 2020 01:09 Oppdatert: 23. februar 2020 01:21