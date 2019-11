VG: Frode Berg møtte E-tjenesten og PST mandag

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes bekrefter overfor VG at hans klient mandag har hatt møter med PST og Forsvarets etterretningstjeneste.

Spiondømte Frode Berg la fredag kveld ut en hilsen via sin advokats Facebook-konto. Foto: Brynjulf Risnes / NTB scanpix

NTB

– I dag har Frode Berg hatt korte møter med både Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten. Begge møtene var på Bergs initiativ, og det ble utvekslet litt informasjon, sier Bergs advokat Brynjulf Risnes til VG.

I møtet med Forsvarets etterretningstjeneste var det sjef Morten Haga Lunde som stilte.

Risnes vil ikke gå inn på innholdet i møtene, som ble holdt på et hemmelig sted på Østlandet, men sier at det ikke var snakk om noen debrifing.

– Dette var det Frode som ville gjøre, og jeg var til stede hele tiden, sier Risnes.

Advokaten sier at samtalene i møtene var på et overfladisk nivå. Det er ikke planlagt nye samtaler, men ifølge Risnes kan dette bli aktuelt på et senere tidspunkt.

– I den grad det faktisk blir en debrif er ikke klarlagt foreløpig, men Frode er innstilt på å snakke med både E-tjeneste, PST og EOS-utvalget. Han er åpen for å snakke med alle, sier Risnes.

Frode Berg vil tirsdag kveld holde en pressekonferanse på Gardermoen i Oslo.