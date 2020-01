Kriseteamet og politiet til stede på skolen hvor drept 21-åring jobbet

Elever som har behov for å snakke med noen om drapet på den 21 år gamle mannen som var ringevikar ved barneskolen, skal få tilbud om det, lover kommunen.

Den 21 år gamle mannen som ble drept i Prinsdal i Oslo, var ringevikar ved Seterbråten skole. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oslo kommunes kriseteam, politiet og representanter for bydel Søndre Nordstrand var mandag til stede ved Seterbråten skole, der 21-åringen var ringevikar. NTB får opplyst at det mandag morgen og formiddag ble gått ut bredt med informasjon til elever og lærere om drapet i Prinsdal fredag kveld.

– Alle ansatte samles på skolen i dag for å markere den tragiske hendelsen, snakke sammen og få informasjon man har behov for. I tillegg vil ansatte gå rundt og informere i alle klassene. Alle elever og voksne som har behov for det, vil få tilbud om samtale, skriver kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i Utdanningsetaten i en epost.

