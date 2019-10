Bistandsadvokat klager på henleggelse av overgrepssak i barnehage

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik har klaget på at politiet henla saken der en ansatt i en bergensbarnehage var siktet for overgrep mot 13 barn.

FENGSLINGSMØTET: Politiadvokat Eli Valheim og Andreas Lervik i det første fengslingsmøtet i september.

NTB

Etter ni måneders etterforskning ble saken henlagt etter bevisets stilling i september, og det ble dermed ikke tatt ut tiltale i saken, skriver Bergensavisen.

I begynnelsen av oktober påklaget bistandsadvokat Cecilie Wallevik henleggelsen. Advokaten representerer tre barnehagebarn og deres familier.

– Henleggelsen ble påklaget forrige uke. Jeg vet ikke når den vil bli behandlet eller avgjort. Det kan ta noen måneder, sier Wallevik til avisa.

Mannen ble pågrepet da han var på vei til jobb i begynnelsen av februar, siktet for overgrep mot 13 barn. Tre av dem gikk i den private barnehagen han var ansatt i.

Mannen satt varetektsfengslet i to måneder og har hele tiden nektet for å ha begått overgrep. Ifølge mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum, var han lettet da saken ble henlagt. Wigum sier til Bergensavisen at han ikke var klar over at saken var påklaget til Riksadvokaten.

– Jeg tar dette til etterretning, men har ingen kommentar utover det, sier han.