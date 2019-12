Fireåringen fra Tromsø døde på Rikshospitalet

Den fire år gamle jenta som ble hentet livløs opp av sjøen ved Tromsøya mandag, døde torsdag kveld på Rikshospitalet i Oslo.

I VANNET: Moren og de tre jentene ble alle funnet livløse i vannet. Den yngste jenten er fortsatt under behandling på sykehus.

Den fire år gamle jenta som ble funnet i sjøen ved Tromsøya mandag, døde torsdag kveld på Rikshospitalet i Oslo. – Hun har vært kritisk syk og har vært under høyintensiv behandling siden mandag. Politiet vil begjære obduksjon, sier politiadvokat Gøril Lund.

Moren og to av hennes tre døtre mistet livet i drukningshendelsen ved Tromsøya. Den tredje av søstrene ligger livstruende skadd på Rikshospitalet.

– Hun har vært kritisk syk og har vært under høyintensiv behandling siden mandag. Politiet vil begjære obduksjon. Pårørende er informert, opplyser politiadvokat Gøril Lund i Troms politidistrikt fredag morgen.

Lund sier til NTB at tilstanden fortsatt er kritisk for den siste og tredje av de tre søstrene. Den halvannet år gamle jenta er under høyintensiv behandling på Rikshospitalet.

– Det er naturlig at siktelsen blir utvidet med dødsfølgen også for fireåringen. Det er ikke snakk om flere siktelsespunkter, men at moren også siktes for dødsfølgen for to barn og forsøk på drap på et tredje, sier politiadvokaten.

Moren til de tre barna og en del eldste av de tre søstrene, ble erklært døde på sykehus i Tromsø mandag kveld etter at de fire ble funnet livløse i sjøen åtte til ti meter fra land ved Tromsøya mandag ettermiddag.

Lund sier at politiet ikke har noe nytt å melde utover det som kom fram på pressekonferansen torsdag ettermiddag. Heller ikke om foranledningen eller et mulig motiv for drukningshendelsen som nå har krevd tre liv, moren i 20-årene og de to søstrene på halvannet og sju år.

Det blir trolig ikke holdt noen pressekonferanse på politihuset i Tromsø fredag.