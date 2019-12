Mann i 40-årene siktet for seksuelt krenkende atferd overfor barn

En mann i 40-årene fra Sogn og Fjordane er siktet for besittelse av overgrepsmateriale og for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn.

NTB

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker 9. november, ifølge Fjordenes Tidende. Fengslingen ble begrunnet med bevisforspillelsesfare.

Den seksuelt krenkede atferden som mannen er siktet for, skal ha foregått over internett, forklarer politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt til avisa. Hun opplyser at politiet etterforsker saken bredt og undersøker om det er flere fornærmede.

– Det er beslaglagt datamateriale og vi har startet gjennomgang av dette. Dette arbeidet er ikke ferdig og vil fortsette i tiden fremover, sier Knutsen-Berge.