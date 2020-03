Matsentralen hjelper dem som trenger det i Bergen. Nå har hun en idé for å hjelpe de som er rammet av koronaviruset.

Daglig leder i Matsentralen foreslår et dugnadsbasert beredskapssenter som kan hjelpe koronarammede i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Monica Rieber-Mohn Fuhr i Matsentralen fordeler overskuddsmat til trengende i Bergen. Nå foreslår hun å overføre konseptet til å hjelpe Korona-rammede. Foto: Tor Høvik

På Toppe i Åsane holder Matsentralen til, en forening som fordeler overskuddsmat fra matvarebransjen. Maten gis til 56 hjelpeorganisasjoner og videre til trengende i bergensområdet.

Nå mener daglig leder Monica Rieber-Mohn Fuhr i Matsentralen noen burde ta initiativ til et liknende tilbud for folk som må holde seg hjemme på grunn av koronaviruset.

– Det er selvsagt en tanke å leke med: Kan vi ha lage en form for beredskapssenter i Bergen? foreslår Fuhr.

Matsentralen har få ansatte, men håper andre kan bidra til at koronarammede får det de behøver i byen. Foto: Tor Høvik

Tror mange vil hjelpe

– Det finnes overraskende mye frivillighet rundt omkring, og helt sikkert mange som vil hjelpe, sier hun.

Med det mener hun en form for mat- og hjelpesentral hvor frivillige, både private, organisasjoner og bedrifter, kan melde seg til tjeneste. Oppgavene skal primært handle om å hjelpe koronarammede personer i Bergen.

Det kan være folk i isolasjon som trenger hjelp til å handle mat, for eksempel.

Fakta Fakta om Matsentralen Et konsept for lagring og utdeling av mat til vanskeligstilte. Startet i USA på 1960-tallet, spredte seg etter hvert til Europa

I Norge åpnet den første sentralen i Oslo i 2013. I Bergen åpnet den i 2017.

Nå er det etablert matsentraler flere steder i Norge.

Matsentralen i Bergen er en selvstendig, ideell forening som ble stiftet av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors Bergen, Bergen Røde Kors og Robin Hood Huset, og er finansiert av Bergen kommune, Kavlifondet, Sparebanken Vest og GC Rieber-fondet.

Matsentralen blir finansiert av blant andre Kavlifondet, Bergen kommune, Sparebanken Vest, Gjensidigestiftelsen og Grieg Foundation, i tillegg til midler fra matvarebransjen, bevilgningerover statsbudsjettet og donasjoner. Kilde: Monica Rieber-Mohn Fuhr Les mer

– Kan ikke dere i Matsentralen ta initiativ til det?

– Vår utfordring er at vi ikke klarer å dekke etterspørselen slik den er i dag. Vi er bare to ansatte her på Matsentralen, i tillegg til noen frivillige, sier hun.

Og legger til:

– Men det finnes mange gode ressurspersoner som vet hvordan de skal håndtere logistikken, sier Fuhr.

Matsentralen holder til i Åsane. Foto: Tor Høvik

Ser for seg betaling

Fuhr ønsker ikke å peke på enkeltorganisasjoner, men understreker at det finnes flere av dem i Bergen.

– Jeg håper noen legger til rette for at frivillige kan melde seg og bidra. Det er jo greit at noen koordinerer det, sier hun.

Hun legger til at det er naturlig at de som benytter seg av tilbudet, betaler for maten de får levert.

– Løsningen på det har jeg ikke i hodet, men vi lever i 2020, så det finnes nok av betalingsløsninger, sier hun.

Kirkens Bymisjon vil se på saken

I Kirkens Bymisjon Bergen er Arne Liljedahl Lynngård daglig leder. Han er ikke avvisende til Matsentralens forslag.

– I den rådende situasjonen vil vi selvsagt vurdere forslaget som Matsentralen kommer med, sier Lynngård.

Han fortsetter:

– Vi må vurdere om det lar seg gjøre, og om vi har ressursene som skal til.

Kirkens Bymisjon har i løpet av de siste par dagene stengt ned det meste av tilbudene sine.

– Slik sett blir noen ressurser frigjort. Disse kan vi sette inn på andre måter. Men det må også være forsvarlig, understreker han.

Koronareglene går utover grupper som allerede er sårbare, og som Lynngård mener er viktig å ivareta også nå.

Røde Kors vil lytte

Også Røde Kors vil lytte til Matsentralens forslag.

Kommunukasjonsanvsarlig i Bergen Røde Kors, Linn Gjerstad, forteller at Matsentralen gjerne må ta kontakt med dem.

Gjerstad opplyser videre at Røde Kors setter stor pris på bergensere som tar kontakt med dem for å bli frivillige via hjemmesidene deres. Fra før er 1100 personer registrert. De siste dagene er de blitt kontaktet av mange som ønsker å hjelpe.

Samtidig krysser Matsentralen fingrene for at leveransene til dem kan fortsette, så distribusjonen til de trengende i Bergen kan fortsette.

– Det er mange vanskeligstilte som er avhengig av våre leveranser. Og får vi ikke mat inn, får vi ikke mat ut, sier Monica Rieber-Mohn Fuhr.

Vil samordne fra Voss

Sigrid Petersson Nedkvitne på Voss har etablert nettportalen Friskus som kobler hjelpere og hjelpetrengende.

– Vi vil bidra til den nasjonale dugnaden. Folk som ønsker å hjelpe, for eksempel med å handle mat til personer i karantene, kan melde seg som frivillig, sier Nedkvitne.

Hun legger til at det er fint med mange hjelpetiltak, men praktisk at dette samordnes.

– Det gjør det lettere å bry seg om hverandre, sier gründeren og barnevernspedagogen.

Foreløpig brukes nettportalen Friskus i Voss, samt Vaksdal, Bjørnafjorden og noen andre kommuner.

Hva synes du om forslaget? Del gjerne dine tips i kommentarfeltet under!