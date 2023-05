NHH-studenter i Bergen fikk feil versjon av eksamen

Norsk Handelshøyskole (NHH) i Bergen tilbyr studenter å ta eksamen i et emne på nytt, etter at feil eksamensoppgave ble gitt.

En gruppe studenter ved NHH i Bergen får tilbud om å ta eksamen på nytt etter eksamenskaos oppsto tidligere i mai.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

– Vi har allerede satt opp et møte for å sikre bedre kommunikasjon mellom det aktuelle instituttet og seksjon for eksamen, og for å få full klarhet i hva som gikk galt og hvorfor, skriver prorektor for utdanning Stig Tenold i en e-post til Khrono.

Det var K7 Bulletin som først meldte om saken.

Da studentene skulle laste ned eksamenen fra den digitale plattformen høyskolen bruker, Wiseflow, hadde en uriktig versjon blitt lagt inn. Ikke før det gjensto 45 minutter til leveringsfrist, skal de ha fått beskjed om at de måtte laste inn siden på nytt for å få tilgang til den korrekte versjonen. Flere studenter hadde besvart feil spørsmål, og rakk ikke å endre besvarelsen innen fristen.

Tenold sier en ny versjon ble utarbeidet og lastet opp mellom klokken 9.00 og 9.01 da eksamen startet, da eksamenen allerede hadde startet.

– Dessverre var det en misforståelse mellom medarbeidere om hvem som skulle sende ut informasjonen. Da vi ble klar over det, ble det sendt ut en melding, skriver Tenold.

NHH tilbyr de aktuelle kandidatene å ta eksamen på nytt 17. august.