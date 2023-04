Ane har ventet i fem år: - Jubelen kan slippes løs, jeg får medisinen.

Beslutningsforum for nye metoder har gitt grønt lys til at voksne pasienter med spinal muskelatrofi (SMA) kan få medisinen Spinraza.

– Jeg har vært nervøs før tirsdagens møte, sier Ane Berentsen, som jobber ved Fyllingsdalen Teater.

– Jeg er glad, men våger ikke juble ennå, sa Ane Berentsen tirsdag morgen.

Hun er en av cirka 60 voksne nordmenn med sykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

I et ekstramøte hos Beslutningsforum tidlig tirsdag kom avgjørelsen hun har ventet på i årevis: Voksne med SMA skal få medisinen Spinraza fra legemiddelselskapet Biogen.

Før Berentsen våget å slippe gleden løs, måtte hun sjekke nøye kriteriene for å gi behandling.

Like over klokken 13 kommer gladmeldingen fra henne: - Jubelen kan slippes løs nå, jeg får medisinen. Hurra!

Dette er SMA Spinal muskelatrofi (SMA) er en genetisk, progressiv og sjelden sykdom som gjør at nervene som styrer muskelcellene dør.

Sykdommen er ofte dødelig og rammer omtrent en av 10.000 mennesker – og er en av de vanligste dødsårsakene hos spedbarn.

Sykdommen kommer i fire grader. Grad én slår ut før barnet fyller seks måneder. Uten behandling vil barnet aldri kunne sitte.

Grad to slår ut før barnet er halvannet år. Barnet vil kunne sitte, men ikke gå.

Grad tre slår ut etter 18 måneder og gir varierrende grad av muskelsvekkelse. En mildere grad fire opptrer hos voksne. Kilde: Helsenorge

Tirsdagens vedtak gjør at også barn med den mildeste formen for SMA (type 3) får medisinen.

Fem år etter

Barn og unge opp til 18 år fikk tilgang på Spinraza for fem år siden. Den gang sa Beslutningsforum at effekten for voksne ikke var god nok til å forsvare den høye prisen.

Berentsen har vært spent på tirsdagens møte:

– Jeg har kjent på nervøsiteten og har ikke sovet godt i påsken, sier hun.

BT snakker med Berentsen mens hun er på vei til jobb på Fyllingsdalen Teater der hun jobber som dramaturg.

– De fleste vil få

Inger Cathrine Bryne leder Beslutningsforum. Bryne er administrerende direktør i Helse vest.

Hun regner med at de aller fleste SMA-pasientene i Norge vil få tilgang til medisinen.

– Kriteriene for hvem som skal få er satt av et nasjonalt fagmiljø som har gått gjennom masse litteratur.

Inger Cathrine Bryne leder Beslutningsforum.

Pasienten på Vestlandet må til Haukeland universitetssjukehus for å starte behandlingen.

– Vi understreker at alle skal ha grundig informasjon på forhånd både muntlig og skriftlig, sier hun.

– Hvorfor har det tatt hele fem år fra barn og unge fikk medisinen til den nå blir gitt til voksne?

– For fem år siden var det svak dokumentasjon på effekten for voksne. Etter hvert har vi fått mer dokumentasjon. Den er riktignok svak, på den måten at det ikke er randomiserte og kontrollerte studier. Bare tall for hvordan det går for pasienter som får medisin, sammenliknet med de som ikke får.

Før Sverige og Danmark

Bryne sier det har vært riktig å holde igjen. Pengene som brukes på Spinraza går av sykehusenes ordinære midler.

Verken Danmark eller Sverige har godkjent Spinraza for voksne ennå, påpeker hun.

Fagdirektør Bjørn Egil Vikse føyer til:

– En viktig grunn til at det har gått så lang tid er den høye prisen. Hadde prisen vært vesentlig lavere, kunne vi akseptert en høyere risiko.

Listeprisen for Spinraza er nær en million kroner pr. behandling, som skal gis tre ganger årlig.

Sykehusinnkjøp har forhandlet ned listeprisen, men holder forhandlingsresultatet hemmelig. Dessuten er prisen for den enkelte pasient gjort avhengig av effekt.

Et tverrfaglig team skal måle pasientens funksjonsnivå før behandlingsstart og gjenta målingene underveis.

Også legemiddelet Evrysdi fra produsenten Roche kan bli godkjent for voksne. Her pågår prisforhandlinger, opplyser Bryne, som ikke vil tidfeste når saken kommer til endelig beslutning.