32-åring siktet for draps­forsøk etter ambu­lanse­drama i Oslo

Mannen som kapret en ambulanse i Oslo, prøvde bevisst å kjøre ned tilfeldige fotgjengere, ifølge politiet. I ambulansen fant politiet både narkotika og våpen.

KAPRET: En 32 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter at han kapret en ambulanse og rammet tilfeldige ofre i Oslo. Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

NTB

Dramaet startet like etter klokken 12 tirsdag, da en eldre Saab kjørte av veien og havnet på taket ved Rosenhoff i Oslo.

Væpnet med hagle og en Uzi maskinpistol krabbet en 32 år gammel mann ut av bilen og iførte seg ifølge vitner en skuddsikker vest og tok med seg to bager.

Da en ambulanse kom til, truet mannen til seg denne og kjørte i full fart fra stedet.

I Saab-en satt også en 25 år gammel kvinne, som løp fra stedet.

Stor politijakt

Dramaet førte til en større politijakt gjennom Oslo, med hjelp av ambulansetjenesten som kunne følge ferden på GPS. Tre ganger forsøkte politiet å stanse den kaprede ambulansen ved å skyte mot den, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Vi måtte stoppe denne galmannsferden raskest mulig, sier konstituert visepolitimester i Oslo, Johan Fredriksen.

Et snaut kvarter etter kapringen lyktes politiet med hjelp av en annen ambulanse å stanse den kaprede ambulansen i Krebs gate på Torshov og pågripe 32-åringen. Han var da alene i bilen, ifølge politiet. Det ble løsnet en rekke skudd, men ingen personer ble truffet.

Siktet for drapsforsøk

32-åringen er siktet for drapsforsøk, men var tirsdag ettermiddag ennå ikke avhørt.

– Det som er særdeles alvorlig og beklagelig, er at gjerningsmannen bevisst har kjørt bilen opp på fortau for å ramme tilfeldige ofre, sier Fredriksen.

Blant dem som ble truffet, var en barnevogn med et tvillingpar på syv måneder. Begge ble kjørt til Ullevål sykehus, men uten alvorlige skader. Også tre andre, blant dem et eldre ektepar, ble kjørt til legevakten.

I ambulansen fant politiet både narkotika og de to våpnene.

– Vesentlige mengder narkotika er funnet, så får vi heller bli tydeligere på hva det er når det er 100 prosent sikkert hva vi står overfor, sier Fredriksen til NTB.

Kvinne ble etterlyst

ORIENTERER: Oslo-politiets Johan Fredriksen og Grete Lien Metlid på tirsdagens pressekonferanse etter ambulansekapring i Oslo. Terje Bendiksby, NTB scanpix

Alt politi i Oslo ble bevæpnet, og en større leteaksjon etter kvinnen ble igangsatt. Skoler og barnehager i området rundt Torshov måtte holde barna innendørs i flere timer mens dramaet pågikk.

– Vi blir holdt inne i barnehagen. Helikoptre over oss. Får ikke slippe inn folk vi ikke vet hvem er. De leter etter en dame med krøllete hår, opplyser en ansatt ved en barnehage på Torshov i en SMS til NTB tirsdag ettermiddag.

Den 25 år gamle kvinnen ble tirsdag ettermiddag pågrepet uten dramatikk i en dagligvarebutikk inne på Sandaker-senteret. Hun er foreløpig siktet for befatning med skytevåpen.

32-åringen fikk tirsdag oppnevnt advokat Øyvind Bergøy Pedersen som sin forsvarer. Kvinnen har foreløpig ikke fått forsvarer, opplyser politiet til NTB. Ingen av dem var avhørt ved 19-tiden tirsdag kveld.

Gamle kjenninger

BARN SKADET: Et tvillingpar på syv måneder kom fra hendelsen med lettere skader etter at ambulansen kjørte på barnevognen. En mann er siktet for drapsforsøk. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Både mannen og kvinnen er godt kjent for politiet fra før, ifølge politiinspektør Grete Lien Metlid. Politiet sier også at de er kjent med opplysninger om at 32-åringen har en fortid i høyreekstreme miljøer.

– Vi er kjent med opplysningene og vil undersøke alle spor. Det er imidlertid for tidlig å si noe om motiv, sier Metlid, som overfor NTB sier at det ikke er aktuelt å sikte noen av de involverte for terror.

Folk som kjenner 32-åringen, avviser imidlertid at han har høyreekstreme sympatier eller tilknytninger, skriver Aftenposten.

Derimot har han i flere år hatt rusproblemer, og er tidligere dømt for grovt ran, narkotikabesittelse, våpenbesittelse, vold, trusler og vinningskriminalitet, samt for kjøring i ruspåvirket tilstand uten førerkort.