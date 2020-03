Haukeland-leger: – Det går nok ikke lang tid før vi bare opererer når det står om livet

Bergensleger advarer: Om kort tid kan sykehusene stå overfor knalltøffe prioriteringer mellom syke. Da gjelder det å ikke havne på sykehus med brukket bein.

Spesialist i ortopedisk kirurgi, Asle Kjellsen, roper varsku etter å ha observert hvordan bergensere forholder seg til «dugnaden» for å hindre smitte og karantenereglene. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix (arkiv)

Ortoped Asle Kjellsen tok til Twitter på fredag for å påpeke noe han mener er underkommunisert: Alle aktiviteter med risiko for skade kan bli en belastning på toppen av koronaviruset for helsevesenet – og ikke minst for den skadde.

Til vanlig jobber Kjellsen, som er spesialist på ortopedisk kirurgi, blant annet med bruddskader. Det ønsker han å gjøre minst mulig av i ukene som kommer, understreker han. Ennå vet han ikke hvilke oppgaver som venter ham fremover.

– Folk må ikke klippe trær og male husene sine. Eller finne på å ta en tur over Vidden eller noe annet risikofylt, sier Kjellesen.

Han mener vi kan risikere at sykehusene fremover utelukkende kan prioritere pasienter som trenger hjelp for å overleve. Derfor har han ett tydelig råd:

– Ikke skad dere! Det virker ikke som om folk helt har skjønt at alt henger sammen. De alvorligste syke er ikke de som har ramlet ned en stige eller kuttet seg med sag, det er de som dør om de ikke får pustehjelp.

– Hvis det skjer noe, og av erfaring gjør det av og til det, så risikerer man å ligge i ukevis og vente på operasjon, sier Kjellsen.

Han legger til:

– Gips kan reparere, men det blir ikke nødvendigvis et fint eller bra resultat.

– Forstår ikke alvoret

Svært mange nordmenn er nå i hjemmekarantene, og skolene er stengt for å reduserer sosial omgang til et minimun.

– Lørdag fikk jeg tilsendt et bilde fra en nabo hvor mange barn spilte fotball, det var minst 20 personer der. Det går ikke nå, sier Kjellsen.

Fester og forsamlinger med venner må droppes – selv om ingen deltakere kjenner seg syke, fortsetter legen.

Ikke gå på tur over Vidden, oppfordrer Haukelands-legene. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

– Man vet ikke hvem som er smittet og man vet ikke hvor lang tid det går fra man smittes til man blir syk. Én dråpe fra én person kan spre smitte raskt videre. Hver dag og time vi kan begrense smitten, kan redde oss, sier Kjellsen.

Han er tydelig på at Haukeland universitetssjukehus kommer til å oppleve ressursknapphet.

Kjellsen får støtte fra legekollega Tarjei Vinje.

– Den eneste måten å stoppe spredningen av viruset på, er å bli hjemme, sier han.

Lege Tarjei Vinje beskriver situasjonen som «stille før stormen». Foto: Privat

Han viser til de tøffe prioriteringene helsearbeidere har vært nødt til å gjøre i Italia. Med sprengt kapasitet på sykehusene, kan ikke «vanlig syke» eller skader ivaretas på samme måte.

– Det helsevesenet må prioritere fremover er å redde liv, sier Kjellsen.

– Det går nok ikke så lang tid før vi bare opererer når det står om livet, sier Vinje.

Han beskriver situasjonen som «stille før stormen» og er glad for at myndighetene etter hvert har tatt i bruk sterke virkemidler.

– Det synker inn i skallen til folk. Det virker som om det skjer ting. For én uke siden var det fyllefest i Holmenkollen, det var det ikke aktuelt i helgen for å si det slik, sier Vinje.

Kjellsen understreker likevel at de som trenger det, vil få behandling, men det går igjen utover totalkapasiteten.

– Vi kan ikke hindre alle skader, men hvis vi reduserer litt, hjelper det, sier han.

Tre bud fra legene:

Slik oppsummerer legene sine råd:

Unngå folkeansamlinger – uansett hjemmekarantene eller ikke. Vis solidaritet med dem som ikke tåler smitten og med helsevesenet. Unngå å gjøre ting som gjør at du kan havne på sykehuset. Gjør det du kan for å unngå unødvendige skader. Redusér risiko i daglig aktiviteter. Ta vare på hverandre. Ring til dine eldre pårørende, oppmuntr og trøst i en tid veldig mange er engstelige.

