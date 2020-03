Solberg om koronadødsfall: – Mine tanker går til de etterlatte

Torsdag kveld ble det første koronadødsfallet i Norge bekreftet. Statsminister Erna Solberg (H) stålsetter seg for flere døde.

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet torsdag det første koronadødsfallet i Norge. – Vi står sammen ved å holde avstand, sier hun. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Dette viser hvorfor det er helt avgjørende at alle landets innbyggere nå deltar i en dugnad for å bremse smitten, sier Solberg i en kommentar til NTB.

– Vi står sammen gjennom denne perioden – ikke med klemmer og håndtrykk – men ved å holde avstand, sier hun.

På direktesendt TV torsdag kveld bekreftet Solberg at den første pasienten har dødd av korona i Norge. Dermed er nok en grense i epidemiutviklingen krysset.

– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg til NRK Dagsrevyen.

Døde i Oslo

Like etterpå ble dødsfallet bekreftet av Oslo universitetssykehus (OUS) på Twitter. Det dreier seg om en eldre pasient som var innlagt ved OUS, men sykehuset ønsker av personvernhensyn ikke å gi ytterligere opplysninger.

– Det er mange av oss som har sykdommer, som er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

– Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre. Dette vil kreve mye av hver enkelt av oss, understreker statsministeren.

– Mine tanker går til de etterlatte, sier Solberg.

Stor medfølelse

Også helseminister Bent Høie (H) uttrykker medfølelse med dem som er rammet.

– Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, slår Høie fast i en kommentar til NTB.

Tidligere torsdag innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid i Norge mot koronaepidemien.

– Vårt mål er at koronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Derfor har vi nå satt i verk svært strenge tiltak. Jeg oppfordrer alle til å bli med på dugnaden for å stoppe smitte og forhindre at mange blir alvorlig syke. Det er en dugnad som redder liv, sier Høie.