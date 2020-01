Flere kan være uriktig dømt etter feil i dataverktøy hos Vegvesenet

Feil i et dataverktøy hos Vegvesenet kan ha ført til at politi og påtalemyndighet har mottatt rapporter med feilaktig innhold i trafikksaker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er oppdaget en feil i et dataverktøy hos Statens vegvesen som brukes for å analysere trafikkulykker. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Riksadvokaten har gitt pålegg om at rapporter og uttalelser hvor Statens vegvesen har benyttet dataverktøyet Crashcube, med øyeblikkelig virkning ikke skal brukes som bevis i saker, skriver TV 2.

Verktøyet brukes til å hente ut ulike typer data fra kjøretøy som har vært involvert i en trafikkulykke.

Pålegget fra Riksadvokaten kommer etter at Kripos oppdaget en feil i verktøyet. Riksadvokaten ble gjort kjent med oppdagelsen 19. desember i fjor.

Den antatte feilinformasjonen har dannet grunnlag for rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen som kan ha vært avgitt i straffesaker.

Kan ha fått rapporter med feil

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen hos Kripos opplyser til NTB at de oppdaget feilen i fjor vår.

– Basert på bistand i etterforskninger i løpet av våren 2019 har Kripos oppdaget avvik i forbindelse med rapporter fra Statens vegvesen. Kripos har gjort undersøkelser der vår vurdering er at politiet kan ha mottatt rapporter med feilaktig innhold fra Statens vegvesen. Dette kan også ha dannet grunnlag for mulig feilaktig vitneprov fra ansatte i Statens vegvesen, sier Christoffersen.

Er kjent med to saker

Pålegget fra Riksadvokaten omfatter foreløpig stans i bruken av slike uttalelser i pågående straffesaker, men de mener at det også er nødvendig å identifisere avgjorte straffesaker. Dette er for å kunne vurdere om fellende dommer kan ha blitt avsagt på uriktige faktiske premisser som følge av feil i de sakkyndige uttalelsene.

Foreløpige anslag kan tyde på at det dreier seg om et titalls straffesaker, skriver Riksadvokaten i et brev til veidirektøren.

Statens vegvesen opplyser til TV 2 at de tok i bruk Crashcube tidlig i 2017. De ble gjort kjent med at det var avdekket svakheter med verktøyet av Kripos i mai 2019 og sluttet derfor å bruke det. Vegvesenet er kjent med at det er to saker der Crashcube har blitt brukt i analysearbeid i forbindelse med trafikkulykker. I disse sakene har Vegvesenet varslet politiet om at de har benyttet verktøyet for rettssakene. De undersøker nå om verktøyet er blitt brukt i andre rapporter.

Publisert: Publisert 13. januar 2020 09:45 Oppdatert: 13. januar 2020 13:00

Les også

Mest lest akkurat nå