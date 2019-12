Kongeparet mottok meldingen om Ari Behns bortgang med stor sorg

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang, sier kong Harald og dronning Sonja.

I forbindelse med Ari Behns bortgang meddeler Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen, følgende på kongehusets nettsider:

«Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa – og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.»

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit meddeler følgende:

«For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.»

