Siv Jensen: Best for Frp å søke samarbeid alene med Høyre

Frp-leder Siv Jensen blir ikke overrasket dersom partiets landsstyre vil lukke døren for framtidig samarbeid med KrF og Venstre.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Siv Jensen er glad for å være tilbake i opposisjon på Stortinget. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Jeg har kjent på det hver dag siden beslutningen ble tatt. Det var helt riktig, sa Jensen om regjeringsexiten da hun besøkte NRKs Politisk kvarter mandag.

Et tema var hvordan partiet vil stille seg til eventuelle samarbeidsmuligheter framover. Frp har tidligere definert at partiet først og fremst ville søke samarbeid med Høyre, men om nødvendig også med KrF og Venstre. Men erfaringen fra firepartiregjeringen kan føre til en linjeendring.

Jensen påpekte at dette er det Frps landsstyre som skal avgjøre.

– Jeg vil nok ikke bli veldig overrasket hvis vårt landsstyre på et tidspunkt sier at samarbeid med KrF og Venstre, det tror jeg ikke vi skal prøve en gang til, sa hun.

Hun mener det beste for Frp er å søke et samarbeid med bare Høyre framover, men understreker at det er en lang prosess.

– Det er ikke opp til meg å lukke de dørene i dag. Det er Frps landsstyre som skal vedta den strategien. Jeg har så stor respekt for det nest øverste organet i partiet, at å forhåndskonkludere på deres vegne, det skal jeg ikke gjøre, sa hun.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 09:08

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt