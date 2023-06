Minst 50 omkom i togulykke i India

Minst 50 mennesker mistet livet da to tog sporet av i Odisha øst i India, bekrefter lokale myndigheter. Over 400 er skadet.

To passasjertog sporet av i distriktet Balasore i delstaten Odisha øst i India fredag.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Ulykken skjedde i distriktet Balasore, 160 mil nordvest for hovedstaden New Delhi fredag kveld.

Flere timer etter ulykken jobbet redningsmannskaper med å få ut 200 personer som fryktes å sitte fast i vrakene av togvognene. Det opplyser distriktssjef Dattatraya Bhausaheb Shinde i Balasore.

Minst 50 personer er døde, bekrefter Shinde.

All mulig hjelp gis til dem som er rammet, tvitrer statsminister Narendra Modi.

Et av togene som sporet av, var Coromandel Express mellom Howrah i delstaten West Bengal og Chennai i Tamil Nadu, ifølge indiske medier.

Hindustan Times skriver at Coromandel Express sporet av etter en frontkollisjon med et godstog i nærheten av Bahanaga-stasjonen like før klokken 19.30 lokal tid.

Mellom ti og tolv togvogner sporet av i ulykken, og vrakrester havnet på et spor ved siden av, opplyser en talsperson for jernbanedepartementet til nyhetsbyrået AP. Et annet passasjertog som kom fra motsatt retning, kjørte inn i vrakrestene, og opptil tre vogner fra dette toget sporet også av.

Nesten 500 politifolk og redningsmannskaper, samt 75 ambulanser og busser deltar i redningsinnsatsen, ifølge Pradeep Jena, leder for statsadministrasjonen i delstaten Odisha.

Årsaken til ulykken er under etterforskning.