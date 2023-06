Erna Solberg sier hun mangler tillit til PST og E-tjenesten etter Pride-rapport

Høyre-leder Erna Solberg sier hun mangler tillit til sikkerhetstjenesten etter rapporten som konkluderer med at Pride-angrepet kunne vært avverget.

Erna Solberg mener intern rivalisering mellom PST og E-tjenesten må ta slutt.

NTB

I intervjuet med VG peker hun på at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten skylder på hverandre for at et varsel om et mulig terrorangrep ikke nådde fram.

– Det er en ukultur som bidrar til mindre troverdighet, fordi det har vært en form for flytting av skyld mellom dem. Det gir meg mangel på tillit, sier Solberg.

Det er snart ett år siden Zaniar Matapour gikk til angrep mot to utesteder i Oslo som er populære blant homoseksuelle. To mennesker ble drept og ni såret i angrepet.

Evalueringsrapporten om skyteangrepet, som ble lagt fram torsdag, peker på flere feil, blant annet i PST og i kommunikasjonen mellom ulike etater med ansvar for å forhindre terrorangrep. Dermed ble ikke Matapour fanget opp før han gjennomførte angrepet.

– PST må reagere på den informasjonen de får. Varselet var tydelig og klart. Jeg blir oppriktig lei meg av å lese at angrepet kunne vært avverget dersom alt hadde fungert som det skulle, sier Solberg.

Hun mener samtidig at rapporten ikke gir grunnlag for kritikk mot regjeringen.

– Per nå er det ikke grunnlag for et mistillitsforslag, sier Høyre-lederen.