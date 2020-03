Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Nå vil ikke regjeringen bare bremse viruset. Og: Nå blir det enveiskjørt i Stoltzen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

I dag kom meldingen om første koronadødsfall i Bergen. 18 personer er innlagt på sykehus her, 212 i Norge.

1. Regjeringen vil undertrykke epidemien – varsler tøffere strategi

Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Vi skal «bremse» spredningen av viruset. Det har vært refrenget fra regjeringen og helsemyndighetene de siste ukene. Men i dag ble ordbruken skarpere. Viruset skal «slås ned» og epidemien skal «undertrykkes».

Regjeringen bekrefter at de har valgt en ny strategi, basert på scenarioer fra Folkehelseinstituttet.

Det betyr at de strenge tiltakene som allerede var innført fortsetter til over påske – minst. Det gjelder også det mye omdiskuterte hytteforbudet.

– Skaff dere noen gode spill, lat som om dere er på hytten, men vær hjemme, sa statsminister Erna Solberg på dagens pressekonferanse.

2. Så mange har trolig vært smittet

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Rundt 13.000 personer – opptil elleve ganger så mange som det offisielle tallet – er eller har trolig vært smittet av koronaviruset. Det er anslaget som kommer frem i den nye fremskrivningsmodellen som Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte tirsdag.

– Vi har hele tiden antatt at det finnes mørketall, og regner med at de har økt raskt. Vi kan nå bruke tallene på sykehusinnleggelser til å beregne antallet personer vi tror er smittet i befolkningen, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg i ettermiddag.

3. Snart ny godværshelg – nå kommer det regler for turgåere

Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Sist helg krydde det av folk i parker, på lekeplasser og på alle byens turveier. Også kommende helg er det meldt strålende vårvær. Nå vil kommunen sørge for at alle holder avstand.

De har innført nye regler for fotballbaner, parker og lekeplasser. I kveld kom også melding om nye regler for noen av de mest populære turløypene. Skal du i Stoltzen eller på Ulriken den nærmeste tiden, kan du belage deg på enveiskjøring.

