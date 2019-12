Mann erklært død etter utforkjøring på Karmøy

En mann i 50-årene ble erklært død på stedet etter en trafikkulykke på Sandhåland på Karmøy i Rogaland tirsdag kveld. Mannen kan ha fått et illebefinnende.

Øyenvitner har opplyst til politiet at bilen bremset opp før den kjørte av veien.

– Mye tyder på at føreren av bilen har fått et illebefinnende under kjøring, skriver politiet i Sørvest på Twitter.