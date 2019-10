Angrende Keshvari melder seg ut av Frp

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari melder seg ut av Fremskrittspartiet samme dag som han møter i retten for grovt bedrageri. Klokt, mener Frp.

Mazyar Keshvari. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er med tungt hjerte jeg har meldt meg ut av Frp, sier Keshvari i en pressemelding.

Han skriver videre at han angrer på det han har gjort og ønsker å gjøre opp for seg.

– Dessverre kan jeg ikke gjøre det gale jeg har gjort, ugjort, uansett hvor inderlig jeg skulle ønske det. Det jeg derimot kan gjøre, er det jeg har gjort fra første stund i denne saken, nemlig å erkjenne de feil jeg har begått, bidra til å oppklare omfanget og tilbakebetale det jeg urettmessig har fått utbetalt. Og ikke minst ta fullt ut konsekvensene ved både å trekke meg fra samtlige verv, og melde meg ut av partiet, skriver han videre.

Det er en klok beslutning, mener Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi

– Det han har gjort, har rammet både ham selv, men også tilliten til Stortinget og til politikere. For kollegiet vårt har saken vært svært krevende. Derfor er vi glade for at Keshvari fullt ut erkjenner alvoret i sine handlinger og tar ansvar for å gjøre opp for seg, sier han.

Keshvari er for tiden sykmeldt, og det er Carl I. Hagen som møter på Stortinget i hans sted. Når Keshvari kommer tilbake, vil Frps stortingsgruppe dermed ha én representant mindre.